Musetti-De Minaur interrotta nel terzo set: malore per uno spettatore alle Atp Finals

Il match tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur è interrotto sul punteggio di 5-7 6-3 2-1 in favore del tennista australiano. Un’interruzione dovuta a un malore sugli spalti che ha colpito uno spettatore. Il giudice di sedia ha immediatamente stoppato il match per consentire l’arrivo del personale sanitario, che ora si sta prendendo cura dello spettatore dopo che . I due giocatori, invece, aspettano che la situazione si risolva prima di poter tornare a giocare.

La partita è ormai interrotta da più di cinque minuti, con l’arbitro che ha consentito ai due giocatori di poter parlare liberamente con i rispettivi team, dato che non si sa quanto ancora bisognerà attendere. I soccorritori stanno ancora svolgendo le loro operazioni sul paziente all’interno dell’arena.

Aggiornamento: dopo 9 minuti si torna a giocare, con lo spettatore che è stato portato fuori dal palazzetto.