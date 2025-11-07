Atp Finals Torino 2025: il programma ufficiale di domenica 9 e lunedì 10 novembre

In attesa di conoscere l’ultimo qualificato, l’ATP ha reso noto il programma delle prime due giornate delle ATP Finals 2025. E’ stata presa la decisione di andare contro la tradizione e quindi di non far giocar le due partite dello stesso girone nella medesima giornata. Il motivo è presto spiegato, ovvero che Djokovic ed eventualmente Musetti sono ancora in Grecia e quindi si consentirebbe ad entrambi di avere maggiore riposo fino a lunedì. E Musetti potrebbe aprire proprio luneedì in sessione serale contro Jannik Sinner, in caso di qualificazione.
GIRONI: ACCOPPIAMENTI, RISULTATI E CLASSIFICHE
ATP FINALS – PROGRAMMA, DATE E ORARI
Sunday, November 09, 2025 — Inalpi Arena
11:30 am
[3] Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG)
vs
[6] Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER)
Not Before 2:00 pm
[1] Carlos Alcaraz (ESP)
vs
[7] Alex de Minaur (AUS)
Not Before 6:00 pm
[1] Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR)
vs
[7] Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)
Not Before 8:30 pm
[3] Alexander Zverev (GER)
vs
[5] Ben Shelton (USA)
Monday, November 10, 2025 — Inalpi Arena
11:30 am
[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO)
vs
[5] Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR)
Not Before 2:00 pm
[4] Novak Djokovic (SRB)
vs
[6] Taylor Fritz (USA)
Not Before 6:00 pm
[2] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR)
vs
[8] Christian Harrison (USA) / Evan King (USA)
Not Before 8:30 pm
[2] Jannik Sinner (ITA)
vs
[8] Felix Auger-Aliassime (CAN) o Lorenzo Musetti (ITA)