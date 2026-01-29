Raducanu cambia ancora: Francisco Roig non è più il suo allenatore

Emma Raducanu cambia allenatore: Francisco Roig via dopo soli 6 mesi. Ad annunciarlo è direttamente la tennista britannica che in una storia su Instagram scrive: “Francis grazie per il tempo trascorso assieme, sei stato più che un semplice allenatore. Conserverò tutti i bei momenti trascorsi insieme, sia in campo che fuori”.

La nota, accompagnata da una foto del duo che gioca a golf, prosegue così: “Siamo giunti alla conclusione che assieme non avremmo più fatto progressi, ma sappi che ti sono davvero grata per tutto ciò che mi hai insegnato e per il tempo trascorso con te”.

Il breve percorso

Roig e Raducanu hanno lavorato insieme da agosto 2025 fino al recente Australian Open 2026, terminato al secondo turno contro Anastasia Potapova. Il miglior risultato ottenuto rimane il terzo turno dello US Open 2025, dove Raducanu venne sconfitta da Elena Rybakina.