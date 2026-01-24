Australian Open 2026: Djokovic vince e fa 400 negli Slam, bene Shelton e Fritz

Novak Djokovic, Taylor Frtiz e Ben Shelton hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Il 24 volte campione Slam ha faticato un po’ più del previsto ma ha battuto Botic van de Zandschulp 6-3 6-4 7-6(4) conquistando la sua 400esima vittoria in tutti gli Slam. Shelton ha superato senza problemi Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4 6-4 7-6(5), mentre Fritz ha interrotto l’ultima cavalcata di Stan Wawrinka a Melbourne in quattro set: 7-6(5) 2-6 6-4 6-4.

Djokovic fa 400

Nole ha vinto agevolmente il primo set 6-3, è partito molto forte con un doppio break nel secondo parziale. Van de Zandschulp ha poi accorciato le distanze recuperando parte del doppio svantaggio, ma il serbo ha chiuso 6-4. Nel terzo set Djokovic ha avuto bisogno anche dell’intervento del fisioterapista a seguito di una caduta. Subito dopo ha subito un break, immediatamente recuperato. Il terzo parziale si è chiuso al tie-break, vinto da Djokovic 7 punti a 4. Agli ottavi affronterà il vincente della partita da Jakub Mensik ed Ethan Quinn.

Shelton sul velluto

Shelton ha mostrato nuovamente un livello altissimo, concedendo appena una palla break e Vacherot. Non ha mai dato l’impressione di poter andare in difficoltà, nonostante il tie-break del terzo set. Agli ottavi di finale troverà il vincente del match tra Marin Cilic e Casper Ruud.

Fritz trova Musetti

Fritz, invece, ha eliminato la leggenda Wawrinka. Dopo due set lottati di cui uno vinto al tie-break da Fritz e uno vinto dallo svizzero con un doppio break, lo statunitense ha preso il largo. Negli ultimi due parziali ha concesso una sola palla break, amministrando un servizio di vantaggio in ogni set. Agli ottavi lo attende Lorenzo Musetti.