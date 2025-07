L’Oltrepò Tennis Academy sogna con baby Pansecchi: “Un privilegio allenarmi in una struttura così”

Quella dell’Oltrepò Tennis Academy è una realtà in costante crescita. Il centro d’allenamento situato a Codevilla, in provincia di Pavia, sta consolidando sempre più la propria posizione ai vertici del panorama nazionale, grazie ai continui miglioramenti messi in atto dai suoi giovani allievi, così come in virtù della qualità delle strutture e dell’organizzazione dello staff, sotto la guida del direttore operativo Massimiliano Baroglio e del direttore tecnico Eugenio Castellano. La prova è nei numeri: l’OTA si sta rivelando una delle sedi d’allenamento più apprezzate dalle giovani stelle del nostro movimento, oltre che una delle piazze più organizzate relativamente a staff e strutture. Tra i tanti talenti che hanno scelto di allenarsi in pianta stabile a Codevilla ce n’è uno, Francesco Pansecchi, che si sta facendo notare con una serie di piazzamenti di rilievo a livello giovanile. Campione italiano in carica tra gli under 15, nella scorsa stagione il piemontese è stato anche selezionato per prendere parte – con un anno d’anticipo: è nato nel 2009 – ai Campionati Europei under 16, mentre nella prima metà del 2025 ha disputato due finali Itf in doppio tra gli under 18, a Oberpullendorf e Timisoara. “Francesco – spiega Baroglio – ha scelto la nostra struttura per portare avanti un percorso iniziato oltre dieci anni fa con Eugenio Castellano. È un ragazzo dotato di grande talento e per questo siamo molto soddisfatti di poterlo annoverare tra i giovani di punta del progetto OTA”.

Attualmente n.859 del ranking mondiale juniores, nonché 2.4 nelle classifiche FITP, Pansecchi è pronto a rilanciarsi a livello internazionale dopo i problemi degli ultimi tempi. “Un infortunio al ginocchio – racconta – mi ha portato a giocare di recente qualche torneo Open per riprendere confidenza con le partite ufficiali, ma ora sto meglio e punto a ricominciare a fare bene in campo internazionale. L’OTA è una struttura all’avanguardia, dotata di uno staff che pone molta attenzione alla crescita di ogni singolo giocatore. Poter condividere il campo con professionisti così preparati è un enorme privilegio: mi trovo molto bene, è il posto giusto per me. Non voglio mai smettere di imparare”. Pansecchi è arrivato a Codevilla nel 2024, insieme al suo storico allenatore Eugenio Castellano. “Io e Francesco – dice il coach – ci conosciamo da parecchio tempo e non ho mai avuto alcun dubbio sulle sue qualità. All’OTA ha tutto ciò che serve per emergere: può contare sul sostegno di un nutrito gruppo di persone, formato in particolare da un mental coach, un nutrizionista, due fisioterapisti e due preparatori atletici. Il lavoro in palestra è svolto sotto la supervisione di Davide Cassinello, una figura nota e apprezzata nel circuito Atp in quanto membro dello staff di Lorenzo Sonego. Tra me e Pansecchi c’è un rapporto bellissimo: entrambi abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare fino a qui. Ci troviamo nel mezzo di un percorso duro ma stimolante e sono convinto che Francesco saprà sfruttare tutto il sostegno dell’Oltrepò Tennis Academy, per ritagliarsi grandi soddisfazioni negli anni a venire”.

