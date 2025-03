L’Oltrepò Tennis Academy va fortissimo anche nei tornei: 2025 con almeno 16 eventi, dai “pro” agli amatori

Oltrepò Tennis Academy: un nome con molteplici valenze. Significa infatti sia centro di allenamento dagli standard e dai numeri sempre più elevati, sia punto di riferimento per tanti giovani del territorio che puntano a fare sul serio con la racchetta. Ma vuol dire anche tornei e competizioni, aspetto sul quale la realtà di Codevilla sta lavorando sempre di più, utilizzando l’attività come veicolo per dare visibilità al settore agonistico e giovanile, così come al centro sportivo. La conferma, come sempre, è data dai numeri che certificano uno stato di salute ottimale. Basti pensare che, ad oggi, nel calendario OTA dei tornei del 2025 sono presenti 16 appuntamenti: erano già stati parecchi nel 2024 e quest’anno aumenteranno ulteriormente, a riprova del desiderio di migliorare sempre di più proponendo attività a tutti i livelli. Quattro appuntamenti saranno riservati ai giovani, fra i quali, a giugno, una tappa del celebre circuito nazionale Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving, quattro saranno eventi TPRA ad appannaggio degli amatori e altri otto tornei accoglieranno giocatori dalla prima alla quarta categoria. Il clou dell’anno sarà nuovamente a settembre con l’Open BNL femminile della Lombardia, tappa regionale delle pre-qualificazioni per gli Internazionali d’Italia del Foro Italico di Roma, ma è previsto anche un Open maschile nel mese di ottobre così come, a fine anno, il Master conclusivo del circuito regionale di quarta categoria. “Di attività in programma ce ne sono parecchie – dice Sonia Gallotta, presidente dell’Oltrepò Tennis Academy –, ma stiamo lavorando per proporne ancora di più, soprattutto in considerazione del fatto che i nostri tornei ricevono sempre feedback positivi: prova ne è la conferma dell’assegnazione dell’Open BNL della Lombardia all’Oltrepò Tennis Academy”.

Con l’arrivo della primavera, oltre alla stagione dei tornei entra nel vivo anche quella dell’attività a squadre, che vede l’OTA impegnata su due fronti. Uno è quello delle competizioni giovanili al via la seconda settimana di aprile, nel quale la realtà pavese sarà impegnata con quattro squadre fra under 12 e under 14, due maschili e due femminili; l’altro è la Serie C che partirà invece domenica 6 aprile, con un team targato OTA fra gli uomini e uno fra le donne. La formazione maschile è stata inserita nel girone 5 con Tc Villasanta, Tc Romano di Lombardia, Sporting Milanino e Tc Ambrosiano (avversaria nella prima giornata, a Codevilla), mentre il team femminile tenterà l’accesso ai play-off partendo dal girone 1, con Villa Reale Monza, Timing e Ct Parabiago (prima sfidante, il 6 aprile in trasferta). “Quella delle competizioni a squadre – dice Massimiliano Baroglio, maestro OTA e responsabile della comunicazione – è una costola del progetto che ci piace seguire e che proveremo a sviluppare ulteriormente in futuro. A partire dai team di Serie C, nei quali militano alcuni dei ragazzi e delle ragazze che si allenano da noi, fino ad arrivare alle formazioni giovanili, strutturate per far fare esperienza ai nostri under”. Dopotutto, ogni occasione è favorevole per crescere e trovare gli spunti per migliorarsi. All’Oltrepò Tennis Academy lo sanno benissimo.

