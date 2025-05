Bissolotti super: dopo il trionfo al Foro Italico ecco il debutto fra le “pro”, prima di un’estate di fuoco

Quando una decina d’anni fa si è presentata per la prima volta al Tennis Club Crema, per iniziare col mini tennis, un futuro così Bianca Maria Bissolotti non l’avrebbe mai immaginato. Ma settimana dopo settimana, mese dopo mese, la cremasca classe 2009 è diventata una delle giovani di punta del movimento nazionale, con un percorso sempre più brillante che negli ultimi tempi continua ad arricchirsi di pagine importanti. Una su tutte il trionfo in doppio di domenica al Foro Italico di Roma nei Campionati Internazionali d’Italia under 16, evento parallelo a quello dei “pro” nato nel 2024 e subito promosso a Super Category, la fascia di maggior prestigio del circuito Tennis Europe. In coppia con la romana Martina Cerbo, la Bissolotti ha trionfato in un tabellone di altissimo livello, prendendosi il titolo a spese delle prima teste di serie Tea Kovacevic (bosniaca, n.7 del ranking) e Maria Valentina Popa (rumena, n.21) in una finale thriller, risolta per 2-6 7-5 10/8 con tanto di due match-point cancellati nel decimo game del secondo set. Una soddisfazione enorme che ha impreziosito una settimana da sogno, vissuta a fianco delle più grandi giocatrici del mondo. “Da maestro – dice coach Zanotti, con lei a Roma –, a me sono tremate le gambe solo a mettere piede nella GrandStand Arena dove si è giocata la finale. Invece, Bianca e la compagna hanno saputo trasformare la responsabilità in carica, vincendo una partita incredibile che ha coronato un’esperienza unica. Occasioni simili fanno crescere tantissimo: Bianca saprà fare tesoro di quanto vissuto a Roma, per continuare a lavorare e migliorarsi ancora”.

Chiuso un torneo da ricordare, per la cremasca ce n’è già un altro alle porte, visto che lunedì 26 maggio farà il suo debutto fra le professioniste grazie alla wild card ricevuta per le qualificazioni degli Internazionali femminili di Brescia, storico evento Itf da 60.000 dollari di montepremi del Tennis Forza e Costanza. “Chiacchierando col direttore del torneo Alberto Paris – dice ancora Zanotti –, gli ho lanciato l’idea di un invito per Bianca e ce l’ha concesso al volo, memore di quando l’aveva seguita da capitano della selezione lombarda nella Coppa Belardinelli. Il livello sarà elevatissimo, ma Bianca merita questa occasione e utilizzeremo il torneo come un’ulteriore chance per crescere e confrontarci con giocatrici di spessore”. Il tutto alla vigilia di un’estate intensa nei tornei Itf under 18, insieme al gruppetto di atlete seguite dai tecnici della Fitp. “Subito dopo la fine della scuola, che Bianca non ha abbandonato e continua a frequentare con ottimi voti – prosegue il coach –, partirà per una settimana di raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia, dal quale gettare poi le basi per l’attività estiva”. Nel mese di luglio i tecnici federali accompagneranno le ragazze convocate in una serie di tornei in giro per l’Europa (Germania, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Austria), prima di un agosto ancora più ricco con altri appuntamenti internazionali. Tutte opportunità di lusso per giocare, confrontarsi, fare esperienza e crescere. Verso un futuro che promette sempre meglio.

Leggi anche: