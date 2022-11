Il Tc Crema manca troppe occasioni: contro la Canottieri Casale finisce 3-3

A sette giorni di distanza dal 3-3 casalingo contro il Tennis Club Parioli, al Tennis Club Crema la quarta giornata del campionato di Serie A1 è parsa un déjà-vu. Perché i padroni di casa hanno raccolto nuovamente un pareggio, contro la Società Canottieri Casale Monferrato, e anche stavolta hanno chiuso con parecchio rammarico. Basta guardare i risultati dei tre match persi: i lombardi hanno vinto il primo set e sono andati vicini al successo, ma il campo ha premiato in tutte le partite la formazione alessandrina, che ha raccolto il secondo punto stagionale. I più grandi rimpianti sono legati alla sconfitta di Andrea Arnaboldi, che contro l’argentino Facundo Juarez aveva il match in pugno quando è arrivato a condurre per 6-2 4-1, invece il rivale ha pareggiato i conti con un parziale di cinque game consecutivi e poi l’ha spuntata al terzo set, chiudendo per 2-6 6-4 6-3. Quel match avrebbe portato il Tc Crema sul 2-1, dopo la convincente vittoria di Samuel Vincent Ruggeri (6-1 6-2 a Gregorio Biondolillo: è il quarto successo su quattro singolari giocati) e la sconfitta di Lorenzo Bresciani, protagonista della terza maratona in otto giorni ma di nuovo beffato sul più bello, con Alessio Demichelis che dopo una battaglia lunga 2 ore e 54 minuti ha avuto la meglio per 5-7 6-3 7-5. Così, sul 2-1 per gli ospiti è toccato al senatore del team Adrian Ungur tenere vivo l’obiettivo vittoria: un compito che il rumeno – al debutto stagionale – ha fatto alla grande, imponendosi per 6-2 7-6 contro Marco Bella e rimandando tutto ai doppi.

Anche nei match di coppia il Tc Crema mastica amaro, perché Lorenzo Bresciani e Andrea Arnaboldi hanno avuto numerose chance per chiudere a proprio favore il duello contro Demichelis/Juarez: hanno servito per il match sul 6-5 del secondo set, poi sono stati in vantaggio per 4-1 nel tie-break, ma i rivali si sono sempre difesi alla grande e alla fine hanno vinto loro, con il punteggio di 3-6 7-6 10/5. Combattutissimo anche l’altro incontro, nel quale Samuel Vincent Ruggeri e lo specialista Andrey Golubev hanno sofferto più del previsto contro la coppia Bella/Biondolillo, cedendo il secondo set al tie-break prima di riprendere il comando nel terzo e imporsi per 6-4 6-7 10/6. “Anche stavolta – ha detto capitan Armando Zanotti – chiudiamo con parecchio rammarico. Arnaboldi ha perso un singolare che sembrava già vinto, e anche nel doppio abbiamo mancato tantissime chance. Mi spiace per Bresciani, che ha lottato di nuovo a lungo ma anche stavolta non è stato premiato”. Malgrado i rimpianti, il Tc Crema ha comunque consolidato il secondo posto in classifica, staccando di un punto il Tc Parioli sconfitto dalla capolista Tc Sinalunga. Proprio i romani saranno i prossimi avversari dei cremaschi, domenica 13 novembre nella Capitale. “Ci attende una sfida molto complicata – chiude Zanotti –, sulla terra battuta all’aperto. Faremo il possibile per difendere il secondo posto, per poi giocarci il tutto per tutto contro il Tc Sinalunga domenica 22”.

RISULTATI

Quarta giornata Girone 1

Tennis Club Crema vs Società Canottieri Casale 3-3

Samuel Vincent Ruggeri (Cr) b. Gregorio Biondolillo (Ca) 6-1 6-2, Alessio Demichelis (Ca) b. Lorenzo Bresciani (Cr) 5-7 6-3 7-5, Facundo Juarez (Ca) b. Andrea Arnaboldi (Cr) 2-6 6-4 6-3, Adrian Ungur (Cr) b. Marco Bella (Ca) 6-2 7-6, Demichelis/Juarez (Ca) b. Arnaboldi/Bresciani (Cr) 3-6 7-5 10/5, Golubev/Vincent Ruggeri (Cr) b. Bella/Biondolillo (Ca) 6-4 6-7 10/6.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Tennis Club Sinalunga, 10 punti

2. Tennis Club Crema, 5 punti

3. Tennis Club Parioli, 4 punti

4. Canottieri Casale Monferrato, 2 punti

