Terza vittoria consecutiva per il Club Tennis Ceriano in Serie B2: c’è la vetta della classifica

Altra domenica, altra vittoria. Non si fermano i ragazzi del Club Tennis Ceriano, che nel girone 3 del campionato nazionale di Serie B2 hanno conquistato la terza vittoria consecutiva. Un successo per 4-2 fondamentale per la classifica, visto che la squadra capitanata da Eugenio Ferrarini balza così in testa superando proprio l’avversaria dell’ultima sfida, l’ASV Partschins di Bolzano. Domenica, i primi a scendere in campo alla Robur Saronno sono stati il ceco Matej Vocel e Mattia Rossi, rispettivamente opposti allo svizzero Ilias Zimmermann e a Patrick Prader. A Vocel è bastata meno di un’ora di gioco per superare il rivale con un facile 6-1 6-2, mentre è stato ben più lottato il match con protagonista il mancino Rossi, costretto a inseguire fin da subito di fronte a un rivale di grande esperienza. Ceduto il primo set, l’atleta di casa ha riportato in equilibrio l’incontro in un tie-break al cardiopalma (vinto 9/7), ma non è servito ai fini dell’esito finale. Perché l’allungo decisivo l’ha firmato di nuovo Prader, a metà del parziale decisivo, scappando via fino al 6-2 6-7 6-3 finale.

Sugli stessi binari di indecisione e grandissimo equilibrio si è mosso anche il terzo match in programma, quello tra Alessio Zanotti e Manuel Plunger: un doppio 7-6 per l’altoatesino che ha sancito il 2-2 e rimandato il verdetto ai doppi. Sì, perché nel frattempo Tobia Baragiola si era già imposto addirittura per 6-0 6-0 contro Jonas Ciechi, in soli 37 minuti. A fare la differenza i doppi, nei quali il CTC ha fatto pesare (di nuovo) l’affiatamento delle coppie Zanotti/Rossi e Vocel/Baragiola. Entrambi i binomi si sono imposti in due parziali, rispettivamente contro Prader/Ciechi e Zimmermann/Plunger, siglando il definitivo 4-2. “I ragazzi sono stati bravissimi, contro un’avversaria solida. Anche oggi i doppi hanno deciso l’incontro e il nostro spirito di squadra ancora una volta ha fatto la differenza. Siamo in piena corsa per la promozione e nelle prossime due partite daremo il massimo per restare al vertice, continuando a inseguire l’obiettivo Serie B1”.

RISULTATI

Serie B2 maschile – Quarta giornata

Club Tennis Ceriano – ASV Partschins 4-2

Matej Vocel (C) b. Ilias Zimmermann (P) 6-1 6-2, Patrick Prader (P) b. Mattia Rossi (C) 6-2 6-7 6-3, Manuel Plunger (P) b. Alessio Zanotti (C) 7-6 7-6, Tobia Baragiola (C) b. Jonas Ciechi (P) 6-0 6-0, Zanotti/Rossi (C) b. Prader/Ciechi (P) 6-3 6-2, Vocel/Baragiola (C) b. Zimmermann/Plunger (P) 6-4 7-6.

CLASSIFICA GIRONE 3

1. Ct Ceriano, 9 punti (16-8)

2. Ct Trento, 7 punti (14-10)

3. Asv Partschins, 7 punti (12-6)

4. Villa Carpena, 6 punti (13-5)*

5. Tennis Cantù, 6 punti (9-9)*

6. Tc Guidizzolo, 0 punti (4-14)*

7. San Colombano, 0 punti (2-16)*

* una partita in meno

