Serie A2, pari a Genova per le ragazze di Ceriano che volano ai play-off

Dopo quattro vittorie consecutive, arriva il primo pareggio per il Club Tennis Ceriano che, in Liguria, non va oltre il 2-2 contro il Park Tennis Club Genova. Ma guai a considerarla un’occasione sprecata, perché quello conquistato dal CTC è un punto decisivo che permette alla formazione brianzola di mantenere la vetta del girone 1 davanti al Circolo Tennis Bologna che oggi ha superato il CS Plebiscito Padova per 3 a 1. Un punto che basta e avanza per mettere in ghiaccio il primo posto e guardare avanti. “Anna Turati ha vinto una grandissima partita contro una giocatrice di grande livello come la Kempen e la vittoria di Rachele Zingale ci ha permesso di ottenere quel punto che ci mantiene in testa al girone a due giornate dalla fine. Purtroppo il doppio non è andato come speravamo ma tutte le ragazze sono state bravissime, adesso dobbiamo recuperare un po’ di energie fisiche e mentali in vista della seconda parte della stagione” è il commento del capitano cerianese, Silverio Basilico. Niente male per una società che era partita con l’obiettivo minimo di mantenere la categoria e che si ritrova già ai play-off promozione per la Serie A1.

Passando alla cronaca della sfida, c’è da sottolineare, come ha detto capitan Basilico, la prova maiuscola di Anna Turati contro la giocatrice belga numero 240 della classifica mondiale Wta, Magali Kempen. Un successo che ha spianato la strada al CTC e che ha reso meno amari il ko di Bianca Turati e quello nel doppio. A regalare il punto decisivo è stata Rachele Zingale che si è imposta sulla giocatrice del vivaio genovese, Lucia Gaio, per 6-2 6-4. Ora il campionato si ferma per un week-end, poi Ceriano osserverà il turno di riposo e il 27 novembre affronterà la squadra fanalino di coda del raggruppamento, la Canottieri Casale. Poco più di una formalità, almeno sulla carta. Ma con il Circolo Tennis Bologna che riposa proprio all’ultima giornata, la vetta del girone per il club del presidente Severino Rocco è a portata di mano. Il regolamento di questa stagione prevede che le prime classificate di ogni girone, disputino un incontro con formula di andata e ritorno (questo in casa della prima classificata) per la promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate. Lo sprint decisivo per la Serie A1 è ufficialmente iniziato.

RISULTATI

Quinta giornata Girone 1

Park Tennis Club Genova vs Club Tennis Ceriano 2-2

Anna Turati (C) b. Magali Kempen (G) 6-4 7-5; Cristiana Ferrando (G) b. Bianca Turati 3-0 rit.; Rachele Zingale (C) b. Lucia Gaio (G) 6-2 6-4; Kempen/Musetti (G) b. Scotti/A. Turati (C) 6-3 7-6(5).

Classifica Girone 1

1. CT Ceriano, 13 punti

2. CT Bologna, 12 punti

3. CUS Catania, 7 punti

4. CS Plebiscito, 4 punti

4. Park Tennis Genova, 4 punti

6. TC Prato, 3 punti

7. Società Canottieri Casale, 0 punti

Leggi anche: