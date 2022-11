Il Tennis Club Cagliari vince ancora: 3-1 in trasferta a Pesaro e secondo posto in classifica

Quattro giornate, quattro risultati utili: la formazione di Serie A2 femminile del Tennis Club Cagliari non conosce la sconfitta e continua a vincere e convincere. Nella trasferta a Pesaro è arrivato il terzo successo consecutivo: un prezioso 3-1 contro le rivali del Tennis Club Baratoff, che cercavano i primi punti stagionali ma hanno dovuto rinviare l’obiettivo di sette giorni, riuscendo a vincere un solo singolare. È stato il primo di giornata, conquistato a sorpresa da Alessandra Mazzola contro la numero uno cagliaritana Nuria Brancaccio, che si è arresa per 6-1 6-4. Ma da lì in poi è stato dominio sardo, in particolare grazie alle sorelle Barbara e Marcella Dessolis, entrambe elementi del vivaio, che vincendo i due singolari rimanenti hanno ribaltato l’equilibrio. La prima ad andare a segno è stata Barbara, brava a rifilare un doppio 6-3 a Emma Ferrini, mentre successivamente è arrivata la vittoria del 2-1 grazie a Marcella, che ha regolato con il punteggio di 6-4 6-4 Francesca Tassi, contenendo nel secondo set i tentativi di rimonta dell’avversaria. A dare il definitivo punto del 3-1 il doppio, con Nuria Brancaccio – che ha riscattato la sconfitta in singolare – e Barbara Dessolis. Le due erano favorite contro la coppia Ferrini/Tassi e non hanno fatto scherzi, comandando dall’inizio alla fine e archiviando la pratica in 61 minuti, con il punteggio di 6-1 6-4.

“Per noi – racconta Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tc Cagliari e capitano del team femminile di Serie A2 – è stata un’altra grandissima giornata. La presenza in squadra di Nuria (Brancaccio, ndr) ci fa fare un salto di qualità enorme e il suo apporto è stato molto prezioso. In più, le giovani del vivaio si sono comportate benissimo, compresa Beatrice Zucca che non ha giocato ma ha fatto sentire il suo appoggio alle compagne. Indipendentemente da chi scende in campo, le ragazze sono tutte molto coinvolte e questo è importantissimo. Barbara Dessolis sta facendo un ottimo campionato, mentre la sorella Marcella riesce sempre a esprimersi al meglio”. Grazie al successo, il Tc Cagliari ha agguantato la seconda posizione nel Girone 2, a 10 punti come il Tc Palermo e alle spalle del solo Tc Padova (11 punti), che però deve ancora osservare il turno di riposo. A due giornate dal termine del girone il piazzamento inizia a farsi interessante. “Vuol dire – continua Vassallo Arguello – che avremo chance di giocare i play-off: sarebbe un’ottima esperienza per le nostre giovani, quindi proveremo a conquistarla”. Domenica 13 novembre il campionato si ferma, mentre sette giorni dopo il Tc Cagliari ospiterà il Ct Palermo. Il 27 l’ultimo match al Tc Padova. L’incontro della Serie A2 maschile fra Tennis Club Cagliari e Canottieri Padova, previsto per oggi, è stato invece rimandato a data da destinarsi in virtù della chiusura da parte dell’Asl dell’intero parco di Monte Urpinu (all’interno del quale ha sede il club), a causa dell’allarme aviaria.

RISULTATI

SERIE A2 FEMMINILE

Quinta giornata Girone 2

Tennis Club Cagliari b. Tennis Club Baratoff 3-1

Alessandra Mazzola (B) b. Nuria Brancaccio (C) 6-1 6-4, Barbara Dessolis (C) b. Emma Ferrini (B) 6-3 6-3, Marcella Dessolis (C) b. Francesca Tassi (B) 6-4 6-4, Brancaccio/B. Dessolis (C) b. Ferrini/Tassi (B) 6-1 6-4.

CLASSIFICA GIRONE 2

1) Tennis Club Padova, 11 punti

2) Tennis Club Cagliari, 10 punti

2) Circolo Tennis Palermo, 10 punti

4) Tennis Beinasco, 7 punti

5) Tennis Training, 4 punti

6) Tennis Club Baratoff, 0 punti

7) Circolo Tennis Lucca, 0 punti

