Il Camozzi Open numero 11 gioca per la pace: oltre 30 top-100 per un evento sempre più prestigioso

Lo scorso anno una parte del merito andava divisa con la volontà dei giocatori di raccogliere punti verso l’obiettivo Paralimpiadi, ma stavolta no. Perché la prossima edizione dei Giochi a Cinque Cerchi sarà fra tre anni e dunque la presenza di oltre trenta top-100 nelle entry list del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi è figlia solo della nomea di gioiellino che l’evento organizzato da Active Sport ha saputo costruirsi nelle scorse dieci edizioni. Per il torneo internazionale Itf Futures di tennis in carrozzina diventeranno undici da giovedì 15 a domenica 18 maggio, di nuovo sui campi in terra battuta del Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia (sede di via Signorini), teatro in passato di grandi sfide e pronti ad accogliere protagonisti da una ventina di paesi di quattro diversi continenti, tutti accomunati dall’amore per la racchetta. Un respiro internazionale che ben si sposa con lo slogan dell’evento di quest’anno: “we play for peace”, giochiamo per la pace. Scorrendo l’elenco dei partecipanti ce n’è per tutti i gusti: dai giovani emergenti fino ai veterani, compresa una leggenda della disciplina come l’immancabile Tadeusz Kruszelnicki, più volte vincitore in passato. Come il polacco, hanno già trionfato a Brescia anche l’austriaco Josef Riegler e il bolognese Fabian Mazzei, miglior italiano di sempre, pronti a tornare in città in cerca di nuova gloria. A guidare l’elenco dei 13 top-100 iscritti al singolare maschile Open c’è il tedesco Anthony Dittmar, seguito dall’australiano Anderson Parker e dal brasiliano Diego Kohlrausch, tutti e tre compresi fra i primi 50 del ranking. Seguono il pericoloso austriaco Nico Langmann e tanti volti noti del movimento, fra i quali anche vari azzurri. Da tenere d’occhio soprattutto Marco Pincella, Ivan Tratter e il giovane Francesco Felici.

Nel torneo diretto da Marco Salineri, dotato di 5.000 dollari di montepremi e pronto ad approdare anche alla Polisportiva Volta e al Tennis Club Travagliato (a disposizione per smaltire il gran numero di incontri dei primi due giorni), saranno presenti tre delle prime 50 del mondo anche nel femminile: la tennista-influencer austriaca Christina Pesendorfer, l’australiana Sally Schwartz e la svizzera Nalani Buob. Da non sottovalutare l’altra elvetica Angela Grosswiler (campionessa nel 2022) e l’azzurra Silvia Morotti, due volte vincitrice al Forza e Costanza. Passando alla categoria mista dei Quad (atleti con lesioni anche agli arti superiori), il grande atteso è il bresciano Alberto Saja, stella di Active Sport che punta a riprendersi il titolo vinto nel 2022 e 2023 ma sfuggitogli lo scorso anno. Un compito non semplice dato il livello della concorrenza: a guidare la lista l’australiano Finn Broadbent (n.29 al mondo in singolare e addirittura n.14 in doppio), poi l’austriaco Roman Zechmeister. Nei Quad anche altri due atleti di Active Sport: il veterano d’acciaio Ivano Boriva (che con Saja ha vinto il doppio in tutte le edizioni) e Mariagrazia Lumini. Sempre per la società organizzatrice, al via del Camozzi Open numero 11 (nelle categorie Open) anche Rocco Brando e Roberta Faccoli. Sfruttando l’affetto del pubblico di casa proveranno a farsi strada anche loro, col sogno di un grande risultato. Quello che Active Sport può festeggiare ancora prima del via, grazie alla consapevolezza di aver costruito, una volta di più, un torneo in grado di coniugare alla perfezione sport e impegno sociale. E lasciare il segno.

