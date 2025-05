Tutto pronto per l’undicesima edizione del Camozzi Open

Scatta domani, giovedì 15 maggio, l’undicesima edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, tappa tra le più prestigiose del calendario internazionale ITF di wheelchair tennis in Italia. Il torneo, in programma fino a domenica 18 maggio sui campi del Tennis Forza e Costanza (via Signorini, Brescia), conferma anche quest’anno il proprio respiro mondiale, pronto ad accogliere atleti da circa venti Paesi e quattro continenti. In campo già dalle ore 8.00 del mattino (ingresso gratuito) si disputeranno i primi turni delle categorie maschile, femminile e quad, con la partecipazione di alcuni dei migliori interpreti della disciplina. Tra i protagonisti più attesi l’australiano Anderson Parker, numero uno del seeding maschile, seguito dal brasiliano Diego Kohlrausch e dall’austriaco Nico Langmann, senza dimenticare la leggenda polacca Tadeusz Kruszelnicki e il bolognese Fabian Mazzei, miglior italiano di sempre, già vincitore a Brescia. Nel femminile occhi puntati sull’austriaca Christina Pesendorfer, sull’australiana Sally Schwartz e sulla svizzera Nalani Buob, ma attenzione anche all’ex campionessa Angela Grosswiler e alla due volte vincitrice Silvia Morotti, portacolori azzurra. Nella categoria Quad, spicca il nome del bresciano Alberto Saja, stella di Active Sport e già vincitore nel 2022 e 2023, deciso a riconquistare il titolo. La concorrenza però è agguerrita, guidata dall’australiano Finn Broadbent (numero 29 al mondo in singolare e 14 in doppio) e dall’austriaco Roman Zechmeister. Altri protagonisti targati Active Sport sono Ivano Boriva, vincitore di tutti i doppi Quad insieme a Saja, e Mariagrazia Lumini, mentre nelle categorie Open scenderanno in campo anche Rocco Brando e Roberta Faccoli.

Con un montepremi complessivo di 5.000 dollari, l’evento è dedicato alla memoria del Cavalier Attilio Camozzi, figura chiave nella promozione dello sport inclusivo, il quale assieme alla sua famiglia ha sempre sostenuto con entusiasmo le attività di Active Sport. Per gestire l’elevato numero di incontri previsti nei primi due giorni, il torneo – diretto da Marco Salineri – si espanderà anche sui campi della Polisportiva Volta e in caso di pioggia al Tennis Club Travagliato. Quest’anno, inoltre, il Camozzi Open si presenta al pubblico con un messaggio forte e chiaro, espresso dallo slogan: “We play for peace”, un invito a riscoprire nello sport un linguaggio universale di pace, dialogo e fratellanza. “Anno dopo anno il Camozzi Open si conferma un appuntamento di prestigio – ha dichiarato il presidente di Active Sport Marco Colombo -, capace di portare a Brescia tennisti paralimpici da tutto il mondo. L’edizione 2025 assume un significato ancora più profondo perché abbiamo deciso di dedicarla alla pace. Crediamo che lo sport debba essere anche un messaggio di speranza e di rispetto reciproco: in campo, come nella vita, il rispetto dell’altro è il primo passo verso un futuro migliore”.

