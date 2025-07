Saja domina ancora. A Torino il 31° titolo internazionale, Lumini e Brando completano il trionfo Active Sport

Nel tennis in carrozzina italiano, categoria Quad, il nome di Alberto Saja è ormai una certezza. Il 51enne bresciano di Villanuova sul Clisi ha ribadito la sua superiorità nel fine settimana appena concluso, dominando il Trofeo della Mole 2.0 al Circolo della Stampa Sporting di Torino, torneo internazionale ITF di categoria Futures. Con un doppio successo tra singolare e doppio, ha portato il proprio bottino internazionale a 31 titoli, confermandosi il punto di riferimento del movimento italiano e uno dei più vincenti anche nel circuito UNIQLO Wheelchair Tennis Tour.

Scattato come seconda testa di serie, Saja ha vinto tre partite senza cedere un set: all’esordio contro Mariagrazia Lumini (6-0 6-1), poi in semifinale contro Alfredo Di Cosmo (6-0 6-4) e infine in finale nel derby azzurro contro il torinese Hegor Di Gioia, battuto nettamente per 6-1 6-0. Un risultato mai in discussione che conferma lo stato di forma dell’atleta di Active Sport, già vincitore a Cuneo nel mese di giugno.

Il giorno prima, in doppio, era arrivato un altro titolo, stavolta in coppia con lo stesso Di Gioia, con un successo lampo per 6-1 6-0 in finale sulla coppia Brenlla/Di Cosmo. “È stato un ottimo torneo – ha commentato Saja – nel quale sono riuscito a esprimere un buon livello. La semifinale contro Di Cosmo è stata la più impegnativa, mentre in finale Di Gioia ha sentito molto la tensione. In doppio, invece, abbiamo giocato solidi e concentrati”.

Grazie al successo torinese, Saja ha compiuto un bel balzo nel ranking mondiale ITF, guadagnando 11 posizioni e portandosi alla numero 37 del mondo. Un chiaro segnale che i problemi affrontati nella prima parte del 2024 sono superati, e che la rincorsa al best ranking di numero 20 (raggiunto nel 2022) è pienamente riaperta. I prossimi obiettivi? I tornei internazionali di Forlì e Cremona, in programma fra fine agosto e inizio settembre.

Dallo stesso Trofeo della Mole è arrivata una bella soddisfazione anche per Mariagrazia Lumini, che dopo la sconfitta contro Saja si è rifatta nel tabellone di consolazione Quad, vincendo il titolo con due ottime prestazioni contro lo svizzero Job Brenlla (4-1 4-2) e l’italiano Vincenzo Troilo (4-1 4-3).

Nel frattempo, un altro successo firmato Active Sport è arrivato dal torneo nazionale “Memorial Bruno Cottarelli” di Cicognolo (Cremona): Rocco Brando, 50enne calabrese trapiantato in Valsabbia, ha conquistato il titolo senza perdere un set, battendo in serie Alberto Moja, Diego Amadori e Giordano Zavattoni. Un weekend da incorniciare per il team bresciano, sempre più protagonista del tennis in carrozzina italiano.

