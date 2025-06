Saja bis e Lumini: tre titoli targati Active Sport nell’ITF di Cuneo. E Brando si fa notare nel Para Standing

L’attesa è stata un tantino più lunga rispetto alle passate stagioni, ma finalmente Alberto Saja ce l’ha fatta: al quarto tentativo nel circuito ITF di tennis in carrozzina, il bresciano di Active Sport ha conquistato il suo primo titolo internazionale del 2025. Anzi, i suoi primi due, perché nel torneo Futures “Città di Cuneo” il 51enne di Villanuova sul Clisi si è preso sia il singolare sia il doppio, sempre nella categoria mista Quad (atleti con lesioni anche agli arti superiori), coronando una settimana di altissimo livello. È iniziata con un misto fra soddisfazione e dispiacere, visto che all’esordio in Piemonte si è subito trovato di fronte la compagna di allenamenti Mariagrazia Lumini, ma si è chiusa in bellezza con due vittorie convincenti fra semifinale e finale. Prima, Saja ha sconfitto per 6-2 6-3 il britannico Dan Pennington-Bridges, mentre in finale ha superato il compagno di nazionale Hegor Di Gioia, regolato per 6-4 6-1 rimontando l’iniziale svantaggio di 1-3 nel set d’apertura. In più, proprio con lo stesso Di Gioia il bresciano ha vinto anche il titolo in doppio, superando per 6-0 6-2 in finale Mariagrazia Lumini e Vincenzo Troilo. Per Saja si avvicina quota 30: in singolare ha vinto il suo titolo internazionale numero 13, mentre in doppio è stato il sedicesimo.

“Dopo un 2024 complicato – dice Marco Colombo, presidente di Active Sport – Alberto sta tornando a mostrare quanto vale. Siamo orgogliosi dei suoi risultati: l’obiettivo deve essere quello di conservare il posto in nazionale e arrivare al top della condizione ai Campionati Italiani Assoluti (la prima settimana di dicembre a Sassuolo, ndr), per difendere il titolo vinto più volte negli anni scorsi”. A completare la festa di Active Sport, a Cuneo è arrivato anche il successo della Lumini nel tabellone “consolation”, riservato agli sconfitti al primo turno del main draw. La tennista di Travagliato ha superato in semifinale il peruviano Edwind Garcia Grandez (6-0 6-1) e poi ha vinto una gran battaglia in finale contro lo svizzero Timo Brechbuehl, battuto per 6-3 4-6 10/2.

Oltre a Saja e Lumini, in Piemonte è stato protagonista anche un altro dei tennisti di Active Sport: si tratta di Rocco Brando, che all’attività in carrozzina (di successo: a inizio giugno ha vinto il torneo regionale dello Sporting Milano 3 di Basiglio) ha iniziato ad affiancare anche quella nel Para Standing, disciplina riservata ad atleti con disabilità fisiche ma che competono senza l’utilizzo della sedia a rotelle. Un movimento che di recente ha stretto un accordo con l’International Tennis Federation e viaggia spedito verso il riconoscimento ufficiale. La scorsa settimana Rocco ha partecipato all’ITF European Open, sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco (Torino), arrivando ai quarti di finale sia in singolare sia nel doppio in coppia con Tommaso Schena. Brando è stato uno dei primi in Italia ad affacciarsi alla disciplina, molto popolare in alcuni Paesi e in crescita anche nel nostro a partire dal 2022. “Ci stiamo spendendo in molti – spiega – per fare in modo che sempre più persone con amputazioni, ma anche altre forme di disabilità, si avvicinino a questa specialità. In Italia i tornei sono ancora pochi, ma il numero di giocatori è in aumento. L’obiettivo è creare un vero e proprio circuito di Para Standing tennis, in attesa del riconoscimento internazionale da parte dell’ITF”.

