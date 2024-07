Open Campaccio, a De Pasquale la finale targata CTC. Nel femminile brilla Bertoloni

Soddisfazione per il livello di tennis visto in campo, e orgoglio per una finale di casa nel tabellone maschile. Sono i sentimenti che hanno accompagnato la chiusura dell’edizione 2024 dell’Open Campaccio, manifestazione estiva organizzata dal Club Tennis Ceriano e mandata in archivio da un duello in famiglia fra Massimiliano De Pasquale e Mattia Rossi, entrambi tesserati per il club, i quali sono arrivati fino in fondo e si sono affrontati in un derby senza esclusione di colpi. L’essere compagni di squadra nei campionati degli affiliati non ha certo abbassato il tono agonistico di una sfida molto combattuta, purtroppo interrotta a metà dal ritiro per infortunio di Rossi, quando il rivale conduceva per 6-3 1-0. Nel tabellone femminile, invece, a brillare è stata la giovane Anita Bertoloni: classificata 2.6, non partiva con i favori del pronostico ma da outsider si è presto trasformata in protagonista, sorprendendo tutte le rivali. In semifinale la giocatrice tesserata per il Park Tc di Genova ha superato la tennista di casa Maria Aurelia Scotti (6-4 6-3), mentre in finale ha lasciato le briciole alla cremonese Giulia Finocchiaro, imponendosi con un rotondo 6-1 6-1. Chiusa anche questa edizione dell’Open è tempo di vacanze, per ricaricare le pile in vista di un mese di settembre particolarmente intenso: nei programmi del Club Tennis Ceriano diversi appuntamenti sociali e due tornei giovanili.

Leggi anche: