Entry List, partecipanti e italiani impegnati Atp Challenger 2026 – Week 1: Bangalore, Canberra, Nonthaburi, Nottingham, Nounea

Le entry list e i partecipanti dei cinque tornei Atp Challenger della Settimana 1 (5-11 gennaio 2026) in preparazione all’Australian Open. Un calendario sempre più ricco, che in questo nuovo anno inizia con ben cinque appuntamenti. Si gioca perlopiù lontano dall’Italia, come è ovvio che sia. Storico il torneo di Noumea in Nuova Caledonia, così come è diventato un evento fisso negli ultimi anni il ricco torneo di Canberra. Challenger molto ricco anche a Bangalore, mentre si assegnano meno punti in Thailandia, a Nonthaburi. Per chi non ha la classifica per giocare l’Australian Open, c’è Nottingham. Di seguito tutte le entry list dei cinque Atp Challenger in programma la prima settimana della stagione.
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 1 (5-11 GENNAIO)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 BANGALORE
Martinez,Pedro ESP 95
Mayot,Harold FRA 162
Evans,Daniel GBR 183
Clarke,Jay GBR 213
Harris,Lloyd RSA 224
Hassan,Benjamin LBN 233
Dodig,Matej CRO 236
Skatov,Timofey KAZ 241
Houkes,Max NED 270
Nagal,Sumit IND 273
Simakin,Ilia 277
Zhukayev,Beibit KAZ 283
Gojo,Borna CRO 291
Bar Biryukov,Petr 315
Ajdukovic,Duje CRO 321
Martineau,Matteo FRA 322
Stebe,Cedrik-Marcel GER 347
Ghibaudo,Antoine FRA 355
Geerts,Michael BEL 367
Shah,Aryan IND 399
Martin,Dan CAN 419
Forejtek,Jonas CZE 440
Oberleitner,Neil AUT 442
ALTERNATE
1 Ursu,Vadym (2) UKR 452
2 Orlov,Vladyslav (2) UKR 457
3 Singh,Karan (1) IND 467
4 Vanshelboim,Eric (1) UKR 472
5 Kumasaka,Takuya (1) JPN 475
6 Napolitano,Stefano (1) ITA 490
7 Vasa,Eero (1) FIN 494
8 Janvier,Maxime (7) FRA 496
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 CANBERRA
Nardi,Luca ITA 87
Kopriva,Vit CZE 102
Barrios Vera,Tomas CHI 109
Nishioka,Yoshihito JPN 111
Holt,Brandon USA 113
Blockx,Alexander BEL 116
Goffin,David BEL 118
Lajovic,Dusan SRB 119
Jarry,Nicolas CHI 121
Prizmic,Dino CRO 122
Budkov Kjaer,Nicolai NOR 132
Carballes Baena,Roberto ESP 133
Ofner,Sebastian AUT 134
Jacquet,Kyrian FRA 137
Klein,Lukas SVK 140
Blanchet,Ugo FRA 142
Smith,Colton USA 144
Shimabukuro,Sho JPN 145
Lajal,Mark EST 146
Gigante,Matteo ITA 148
Faria,Jaime POR 149
Galan,Daniel Elahi COL 150
Engel,Justin GER NG 195
ALTERNATE
1 Moller,Elmer (2) DEN 152
2 Rocha,Henrique (1) POR 153
3 Nishikori,Kei (1) JPN 158
4 Watanuki,Yosuke (1) JPN 159
5 Mikrut,Luka (1) CRO 161
6 Sachko,Vitaliy (3) UKR 166
7 Jodar,Rafael (1) ESP 168
8 Holmgren,August (3) DEN 171
9 Grenier,Hugo (2) FRA 173
10 Damm,Martin (2) USA 175
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 NONTHABURI
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 216
Giustino,Lorenzo ITA 220
Kolar,Zdenek CZE 222
Noguchi,Rio JPN 242
Shimizu,Yuta JPN 246
Schwaerzler,Joel AUT 255
Martin,Andres USA 264
Sun,Fajing CHN 271
Sharipov,Marat 276
Uchida,Kaichi JPN 288
Tokuda,Renta JPN 302
Bertrand,Robin FRA 305
Cui,Jie CHN 319
Bax,Florent FRA 320
Gengel,Marek CZE 323
Santillan,Akira JPN 348
Jones,Maximus THA 353
Chung,Hyeon KOR 366
Shin,Sanhui KOR 374
Denolly,Corentin FRA 379
Wu,Tung-Lin TPE 390
Fomin,Sergey UZB 405
Hernandez,Alex MEX 418
ALTERNATE
1 Dellavedova,Matthew (2) AUS 423
2 Takahashi,Yusuke (1) JPN 427
3 Ribecai,Michele (1) ITA 433
4 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 441
5 Ursu,Vadym (3) UKR 452
6 Zhukov,Maxim (1) 455
7 Orlov,Vladyslav (3) UKR 457
8 Moriya,Hiroki (1) JPN 470
9 Lokoli,Laurent (2) FRA 474
10 Kirkin,Ergi (1) TUR 477
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 NOTTINGHAM
Monday,Johannus GBR 237
Kuzmanov,Dimitar BUL 247
Chidekh,Clement FRA 249
Pereira,Tiago POR 260
Squire,Henri GER 274
Shelbayh,Abdullah JOR 278
Trotter,James JPN 284
Gentzsch,Tom GER 286
Gombos,Norbert SVK 292
Zink,Tyler USA 293
Kukushkin,Mikhail KAZ 294
Negritu,Christoph GER 299
Kozlov,Stefan USA 306
Brunold,Mika SUI 307
Broady,Liam GBR 310
Soriano Barrera,Adria COL 312
Kopp,Sandro AUT 314
Erhard,Mathys FRA 316
Wendelken,Harry GBR 325
Broom,Charles GBR 333
Hussey,Giles GBR 334
Gray,Alastair GBR 344
Malige,Mae FRA NG 432
ALTERNATE
1 Krumich,Martin (1) CZE 345
2 Mrva,Maxim (1) CZE 361
3 Searle,Henry (1) GBR 373
4 Strombachs,Robert (1) LAT 378
5 Jubb,Paul (1) GBR 384
6 Yevseyev,Denis (1) KAZ 401
7 Poullain,Lucas (1) FRA 404
8 McHugh,Aidan (1) GBR 407
9 Arnaboldi,Federico (1) ITA 408
11 Molleker,Rudolf (1) GER
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 NOUMEA
Thompson,Jordan AUS 108
Draxl,Liam CAN 123
Droguet,Titouan FRA 147
Herbert,Pierre-Hugues FRA 154
Barrena,Alex ARG 174
Rodionov,Jurij AUT 177
Tomic,Bernard AUS 182
Zheng,Michael USA 185
Glinka,Daniil EST 191
Added,Dan FRA 194
Peniston,Ryan GBR 200
Tabur,Clement FRA 201
Seyboth Wild,Thiago BRA 217
Diaz Acosta,Facundo ARG 226
Popko,Dmitry KAZ 227
Gea,Arthur FRA 229
Bouquier,Arthur FRA 234
Tu,Li AUS 258
PR Ellis,Blake AUS 295
Heide,Gustavo BRA 309
Jasika,Omar AUS 313
Bouzige,Moerani AUS 317
Langmo,Christian USA 324
ALTERNATE
1 Ilagan,Andre (1) USA 339
2 Ellis,Blake (2) AUS 435
3 Sekulic,Philip (3) AUS 462