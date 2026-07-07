Entry List Atp Los Cabos 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Los Cabos 2026, in programma dal 27 luglio al 2 agosto sui campi in cemento. Luciano Darderi è tra i primi favoriti del torneo messicano da cui parte la sua stagione sul cemento nordamericano. A guidare l’entry list il ceco Jiri Lehecka. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Los Cabos.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 LOS CABOS 2026
Lehecka, Jiri CZE 14
Darderi, Luciano ITA 16
Cerundolo, Francisco ARG 21
Khachanov, Karen RUS 22
Norrie, Cameron GBR 29
Navone, Mariano ARG 38
Moutet, Corentin FRA 39
Shapovalov, Denis CAN 41
Tirante, Thiago ARG 55
Baez, Sebastián ARG 57
Ugo Carabelli, Camilo ARG 59
Landaluce, Martín ESP 60
Burruchaga, Román ARG 65
Kovacevic, Aleksandar USA 70
Duckworth, James AUS 79
Brooksby, Jenson USA 81
Hijikata, Rinky AUS 82
Blanch, Darwin USA 224 (NG)
ALTERNATES
1 Mpetshi Perricard, Giovanni FRA 83
2 Walton, Adam AUS 85
3 Nava, Emilio USA 86
4 Diallo, Gabriel CAN 88
5 Shimabukuro, Sho JPN 90
6 Spizzirri, Eliot USA 97
7 Shevchenko, Aleksandr KAZ 99
8 Wu, Yibing CHN 102
9 Popyrin, Alexei AUS 103
10 Vukic, Aleksandar AUS 104