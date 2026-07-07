Entry List Atp Washington 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Washington 2026, in programma dal 27 luglio al 2 agosto sui campi in cemento. Sempre un field di ottimo livello nella Capitale Usa, primo stop della trasferta nordamericana per tanti giocatori del circuito. Tra questi anche Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Washington.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 WASHINGTON 2026
Auger-Aliassime, Felix CAN 4
de Minaur, Alex AUS 6
Fritz, Taylor USA 7
Medvedev, Daniil RUS 9
Musetti, Lorenzo ITA 15
Tien, Learner USA 17
Mensik, Jakub CZE 18
Tiafoe, Frances USA 19
Fils, Arthur FRA 24
Paul, Tommy USA 25
Jodar, Rafael ESP 26
Rinderknech, Arthur FRA 28
Humbert, Ugo FRA 30
Nakashima, Brandon USA 31
Etcheverry, Tomás ARG 32
Tabilo, Alejandro CHI 33
Arnaldi, Matteo ITA 35
Bergs, Zizou BEL 37
Mannarino, Adrian FRA 40
Majchrzak, Kamil POL 45
Michelsen, Alex USA 46
Griekspoor, Tallon NED 58
ALTERNATES
1 Quinn, Ethan USA 47
2 Machac, Tomas CZE 49
3 Atmane, Terence FRA 52
4 Shang, Juncheng CHN 274 (PR 56)
5 Altmaier, Daniel GER 61
6 Korda, Sebastian USA 63
7 Svajda, Zachary USA 66
8 Bellucci, Mattia ITA 67
9 Medjedovic, Hamad SRB 68
10 Sonego, Lorenzo ITA 69