Entry List Atp Masters 1000 Roma 2026: partecipanti ed italiani presenti Internazionali d’Italia

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Roma 2026, in programma dal 5 al 17 maggio al Foro Italico. Finalmente giunto l’appuntamento con il torneo più atteso dagli appassionati di tutta Italia, che in massa si sposteranno nella Capitale per due settimane imperdibili. Jannik Sinner lo scorso anno si fermò in finale e ora cerca il primo trionfo agli Internazionali. Ma, come sempre, i tennisti di casa saranno tanti, incluse le wild card che verranno assegnate nelle settimane antecedenti al torneo. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Roma.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 ROMA
- ESP 1 Alcaraz, Carlos
- ITA 2 Sinner, Jannik
- GER 3 Zverev, Alexander
- SRB 4 Djokovic, Novak
- ITA 5 Musetti, Lorenzo
- AUS 6 de Minaur, Alex
- CAN 7 Auger-Aliassime, Felix
- USA 8 Shelton, Ben
- USA 9 Fritz, Taylor
- 10 Medvedev, Daniil
- KAZ 11 Bublik, Alexander
- NOR 12 Ruud, Casper
- CZE 13 Lehecka, Jiri
- 14 Khachanov, Karen
- 15 Rublev, Andrey
- ITA 16 Cobolli, Flavio
- ESP 17 Davidovich Fokina, Alejandro
- USA 18 Paul, Tommy
- ARG 19 Cerundolo, Francisco
- USA 20 Tiafoe, Frances
- ITA 21 Darderi, Luciano
- USA 22 Tien, Learner
- MON 23 Vacherot, Valentin
- GBR 24 Norrie, Cameron
- GBR 25 Draper, Jack
- CZE 26 Mensik, Jakub
- FRA 27 Rinderknech, Arthur
- FRA 28 Fils, Arthur
- DEN 29 Rune, Holger
- ARG 30 Etcheverry, Tomas Martin
- FRA 31 Moutet, Corentin
- NED 32 Griekspoor, Tallon
- USA 33 Nakashima, Brandon
- FRA 34 Humbert, Ugo
- USA 35 Michelsen, Alex
- CAN 36 Diallo, Gabriel
- ESP 37 Munar, Jaume
- CAN 38 Shapovalov, Denis
- CHI 39 Tabilo, Alejandro
- BRA 40 Fonseca, Joao
- USA 41 Korda, Sebastian
- ARG 42 Navone, Mariano
- HUN 43 Marozsan, Fabian
- AUS 44 Popyrin, Alexei
- FRA 45 Atmane, Terence
- FRA 46 Mannarino, Adrian
- BEL 47 Bergs, Zizou
- GRE 48 Tsitsipas, Stefanos
- GER 49 Altmaier, Daniel
- POR 50 Borges, Nuno
- CRO 51 Cilic, Marin
- NED 52 van de Zandschulp, Botic
- CZE 53 Machac, Tomas
- USA 54 Quinn, Ethan
- GER 55 Hanfmann, Yannick
- FRA 56 Mpetshi Perricard, Giovanni
- ESP 57 Jodar, Rafael
- HUN 58 Fucsovics, Marton
- SRB 59 Kecmanovic, Miomir
- POL 60 Majchrzak, Kamil
- CHN 60 Zhang, Zhizhen PR
- PER 61 Buse, Ignacio
- ARG 62 Burruchaga, Roman Andres
- ARG 63 Ugo Carabelli, Camilo
- USA 64 Brooksby, Jenson
- ARG 65 Baez, Sebastian
- ITA 66 Sonego, Lorenzo
- USA 67 Opelka, Reilly
- BEL 68 Collignon, Raphael
- USA 69 Giron, Marcos
- FRA 70 Cazaux, Arthur
- ARG 71 Cerundolo, Juan Manuel
- ARG 72 Tirante, Thiago Agustin
- FRA 73 Royer, Valentin
- POL 74 Hurkacz, Hubert
- CZE 75 Kopriva, Vit
- ARG 76 Trungelliti, Marco
- KAZ 77 Shevchenko, Alexander
- GER 78 Struff, Jan-Lennard
ALTERNATES
1 ITA 79 Bellucci, Mattia
2 USA 80 Spizzirri, Eliot
3 BIH 81 Dzumhur, Damir
4 AUT 82 Ofner, Sebastian
5 SRB 83 Medjedovic, Hamad
6 USA 84 Svajda, Zachary
7 ESP 85 Bautista Agut, Roberto
8 AUS 86 Duckworth, James
9 AUS 87 Vukic, Aleksandar
10 FRA 88 Muller, Alexandre
11 FRA 89 Halys, Quentin
12 ITA 90 Berrettini, Matteo
13 BEL 91 Blockx, Alexander
14 ESP 92 Carreno Busta, Pablo
15 BUL 93 Dimitrov, Grigor