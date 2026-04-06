Entry List

Entry List Atp Masters 1000 Roma 2026: partecipanti ed italiani presenti Internazionali d’Italia

Redazione
By Redazione
4 Min Read
Jannik Sinner a Indian Wells nel 2026
Jannik Sinner - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Roma 2026, in programma dal 5 al 17 maggio al Foro Italico. Finalmente giunto l’appuntamento con il torneo più atteso dagli appassionati di tutta Italia, che in massa si sposteranno nella Capitale per due settimane imperdibili. Jannik Sinner lo scorso anno si fermò in finale e ora cerca il primo trionfo agli Internazionali. Ma, come sempre, i tennisti di casa saranno tanti, incluse le wild card che verranno assegnate nelle settimane antecedenti al torneo. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Roma.

IL CALENDARIO ATP COMPLETO

IL CALENDARIO WTA COMPLETO

IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 ROMA

  1. ESP 1 Alcaraz, Carlos
  2. ITA 2 Sinner, Jannik
  3. GER 3 Zverev, Alexander
  4. SRB 4 Djokovic, Novak
  5. ITA 5 Musetti, Lorenzo
  6. AUS 6 de Minaur, Alex
  7. CAN 7 Auger-Aliassime, Felix
  8. USA 8 Shelton, Ben
  9. USA 9 Fritz, Taylor
  10. 10 Medvedev, Daniil
  11. KAZ 11 Bublik, Alexander
  12. NOR 12 Ruud, Casper
  13. CZE 13 Lehecka, Jiri
  14. 14 Khachanov, Karen
  15. 15 Rublev, Andrey
  16. ITA 16 Cobolli, Flavio
  17. ESP 17 Davidovich Fokina, Alejandro
  18. USA 18 Paul, Tommy
  19. ARG 19 Cerundolo, Francisco
  20. USA 20 Tiafoe, Frances
  21. ITA 21 Darderi, Luciano
  22. USA 22 Tien, Learner
  23. MON 23 Vacherot, Valentin
  24. GBR 24 Norrie, Cameron
  25. GBR 25 Draper, Jack
  26. CZE 26 Mensik, Jakub
  27. FRA 27 Rinderknech, Arthur
  28. FRA 28 Fils, Arthur
  29. DEN 29 Rune, Holger
  30. ARG 30 Etcheverry, Tomas Martin
  31. FRA 31 Moutet, Corentin
  32. NED 32 Griekspoor, Tallon
  33. USA 33 Nakashima, Brandon
  34. FRA 34 Humbert, Ugo
  35. USA 35 Michelsen, Alex
  36. CAN 36 Diallo, Gabriel
  37. ESP 37 Munar, Jaume
  38. CAN 38 Shapovalov, Denis
  39. CHI 39 Tabilo, Alejandro
  40. BRA 40 Fonseca, Joao
  41. USA 41 Korda, Sebastian
  42. ARG 42 Navone, Mariano
  43. HUN 43 Marozsan, Fabian
  44. AUS 44 Popyrin, Alexei
  45. FRA 45 Atmane, Terence
  46. FRA 46 Mannarino, Adrian
  47. BEL 47 Bergs, Zizou
  48. GRE 48 Tsitsipas, Stefanos
  49. GER 49 Altmaier, Daniel
  50. POR 50 Borges, Nuno
  51. CRO 51 Cilic, Marin
  52. NED 52 van de Zandschulp, Botic
  53. CZE 53 Machac, Tomas
  54. USA 54 Quinn, Ethan
  55. GER 55 Hanfmann, Yannick
  56. FRA 56 Mpetshi Perricard, Giovanni
  57. ESP 57 Jodar, Rafael
  58. HUN 58 Fucsovics, Marton
  59. SRB 59 Kecmanovic, Miomir
  60. POL 60 Majchrzak, Kamil
  61. CHN 60 Zhang, Zhizhen PR
  62. PER 61 Buse, Ignacio
  63. ARG 62 Burruchaga, Roman Andres
  64. ARG 63 Ugo Carabelli, Camilo
  65. USA 64 Brooksby, Jenson
  66. ARG 65 Baez, Sebastian
  67. ITA 66 Sonego, Lorenzo
  68. USA 67 Opelka, Reilly
  69. BEL 68 Collignon, Raphael
  70. USA 69 Giron, Marcos
  71. FRA 70 Cazaux, Arthur
  72. ARG 71 Cerundolo, Juan Manuel
  73. ARG 72 Tirante, Thiago Agustin
  74. FRA 73 Royer, Valentin
  75. POL 74 Hurkacz, Hubert
  76. CZE 75 Kopriva, Vit
  77. ARG 76 Trungelliti, Marco
  78. KAZ 77 Shevchenko, Alexander
  79. GER 78 Struff, Jan-Lennard

ALTERNATES

1 ITA 79 Bellucci, Mattia
2 USA 80 Spizzirri, Eliot
3 BIH 81 Dzumhur, Damir
4 AUT 82 Ofner, Sebastian
5 SRB 83 Medjedovic, Hamad
6 USA 84 Svajda, Zachary
7 ESP 85 Bautista Agut, Roberto
8 AUS 86 Duckworth, James
9 AUS 87 Vukic, Aleksandar
10 FRA 88 Muller, Alexandre
11 FRA 89 Halys, Quentin
12 ITA 90 Berrettini, Matteo
13 BEL 91 Blockx, Alexander
14 ESP 92 Carreno Busta, Pablo
15 BUL 93 Dimitrov, Grigor

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS