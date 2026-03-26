Entry List Atp Masters 1000 Madrid 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio nella capitale spagnola. Prosegue la stagione europea sul rosso con il secondo ‘1000’ nell’arco di tre settimane. Dopo Monte-Carlo, è il turno di Madrid, prima di spostarsi a Roma. Un tour de force non indifferente per i top players del circuito, in particolare in vista del secondo slam stagionale. Nell’entry list ammessi tutti di diritto seguendo il ranking. Vedremo, se da qui all’inizio del torneo ci saranno delle cancellazioni d’eccezione. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Madrid.
ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 MADRID
Alcaraz,Carlos ESP 1
Sinner,Jannik ITA 2
Djokovic,Novak SRB 3
Zverev,Alexander GER 4
Musetti,Lorenzo ITA 5
de Minaur,Alex AUS 6
Fritz,Taylor USA 7
Auger-Aliassime,Felix CAN 8
Shelton,Ben USA 9
Medvedev,Daniil 10
Bublik,Alexander KAZ 11
Ruud,Casper NOR 12
Mensik,Jakub CZE 13
Cobolli,Flavio ITA 14
Khachanov,Karen 15
Rublev,Andrey 16
Davidovich Fokina,Alejandro ESP 17
Darderi,Luciano ITA 18
Cerundolo,Francisco ARG 19
Tiafoe,Frances USA 20
Tien,Learner USA 21
Lehecka,Jiri CZE 22
Paul,Tommy USA 23
Norrie,Cameron GBR 24
Vacherot,Valentin MON 25
Draper,Jack GBR 26
Rinderknech,Arthur FRA 27
Rune,Holger DEN 28
Griekspoor,Tallon NED 29
Nakashima,Brandon USA 30
Fils,Arthur FRA 31
Etcheverry,Tomas Martin ARG 32
Moutet,Corentin FRA 33
Humbert,Ugo FRA 34
Munar,Jaume ESP 35
Korda,Sebastian USA 36
Diallo,Gabriel CAN 37
Shapovalov,Denis CAN 38
Fonseca,Joao BRA 39
Michelsen,Alex USA 40
Tabilo,Alejandro CHI 41
Brooksby,Jenson USA 42
Mannarino,Adrian FRA 43
Dimitrov,Grigor BUL 44
Bergs,Zizou BEL 45
Marozsan,Fabian HUN 46
Popyrin,Alexei AUS 47
Machac,Tomas CZE 48
Cilic,Marin CRO 49
Borges,Nuno POR 50
Tsitsipas,Stefanos GRE 51
Baez,Sebastian ARG 52
Atmane,Terence FRA 53
Fucsovics,Marton HUN 54
Altmaier,Daniel GER 55
Quinn,Ethan USA 56
Majchrzak,Kamil POL 57
Kecmanovic,Miomir SRB 58
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 59
Kopriva,Vit CZE 60
PR Zhang,Zhizhen CHN 60
Navone,Mariano ARG 61
Sonego,Lorenzo ITA 62
Buse,Ignacio PER 63
Hanfmann,Yannick GER 64
van de Zandschulp,Botic NED 65
Ugo Carabelli,Camilo ARG 66
Opelka,Reilly USA 67
Berrettini,Matteo ITA 68
Royer,Valentin FRA 69
Giron,Marcos USA 70
Cerundolo,Juan Manuel ARG 71
Collignon,Raphael BEL 72
Cazaux,Arthur FRA 73
Nava,Emilio USA 74
Hurkacz,Hubert POL 75
Dzumhur,Damir BIH 76
Bellucci,Mattia ITA 77
Struff,Jan-Lennard GER 78
ALTERNATES
1 Spizzirri,Eliot (1) USA 79
2 Duckworth,James (1) AUS 80
3 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 81
4 Comesana,Francisco (1) ARG 82
5 Fearnley,Jacob (1) GBR 83
6 Shevchenko,Alexander (1) KAZ 84
7 Walton,Adam (1) AUS 85
8 Ofner,Sebastian (1) AUT 86
9 Misolic,Filip (1) AUT 87