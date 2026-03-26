Entry List Atp Masters 1000 Madrid 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio nella capitale spagnola. Prosegue la stagione europea sul rosso con il secondo ‘1000’ nell’arco di tre settimane. Dopo Monte-Carlo, è il turno di Madrid, prima di spostarsi a Roma. Un tour de force non indifferente per i top players del circuito, in particolare in vista del secondo slam stagionale. Nell’entry list ammessi tutti di diritto seguendo il ranking. Vedremo, se da qui all’inizio del torneo ci saranno delle cancellazioni d’eccezione. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp Masters 1000 di Madrid.

ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 MADRID

Alcaraz,Carlos ESP 1

Sinner,Jannik ITA 2

Djokovic,Novak SRB 3

Zverev,Alexander GER 4

Musetti,Lorenzo ITA 5

de Minaur,Alex AUS 6

Fritz,Taylor USA 7

Auger-Aliassime,Felix CAN 8

Shelton,Ben USA 9

Medvedev,Daniil 10

Bublik,Alexander KAZ 11

Ruud,Casper NOR 12

Mensik,Jakub CZE 13

Cobolli,Flavio ITA 14

Khachanov,Karen 15

Rublev,Andrey 16

Davidovich Fokina,Alejandro ESP 17

Darderi,Luciano ITA 18

Cerundolo,Francisco ARG 19

Tiafoe,Frances USA 20

Tien,Learner USA 21

Lehecka,Jiri CZE 22

Paul,Tommy USA 23

Norrie,Cameron GBR 24

Vacherot,Valentin MON 25

Draper,Jack GBR 26

Rinderknech,Arthur FRA 27

Rune,Holger DEN 28

Griekspoor,Tallon NED 29

Nakashima,Brandon USA 30

Fils,Arthur FRA 31

Etcheverry,Tomas Martin ARG 32

Moutet,Corentin FRA 33

Humbert,Ugo FRA 34

Munar,Jaume ESP 35

Korda,Sebastian USA 36

Diallo,Gabriel CAN 37

Shapovalov,Denis CAN 38

Fonseca,Joao BRA 39

Michelsen,Alex USA 40

Tabilo,Alejandro CHI 41

Brooksby,Jenson USA 42

Mannarino,Adrian FRA 43

Dimitrov,Grigor BUL 44

Bergs,Zizou BEL 45

Marozsan,Fabian HUN 46

Popyrin,Alexei AUS 47

Machac,Tomas CZE 48

Cilic,Marin CRO 49

Borges,Nuno POR 50

Tsitsipas,Stefanos GRE 51

Baez,Sebastian ARG 52

Atmane,Terence FRA 53

Fucsovics,Marton HUN 54

Altmaier,Daniel GER 55

Quinn,Ethan USA 56

Majchrzak,Kamil POL 57

Kecmanovic,Miomir SRB 58

Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 59

Kopriva,Vit CZE 60

PR Zhang,Zhizhen CHN 60

Navone,Mariano ARG 61

Sonego,Lorenzo ITA 62

Buse,Ignacio PER 63

Hanfmann,Yannick GER 64

van de Zandschulp,Botic NED 65

Ugo Carabelli,Camilo ARG 66

Opelka,Reilly USA 67

Berrettini,Matteo ITA 68

Royer,Valentin FRA 69

Giron,Marcos USA 70

Cerundolo,Juan Manuel ARG 71

Collignon,Raphael BEL 72

Cazaux,Arthur FRA 73

Nava,Emilio USA 74

Hurkacz,Hubert POL 75

Dzumhur,Damir BIH 76

Bellucci,Mattia ITA 77

Struff,Jan-Lennard GER 78

ALTERNATES

1 Spizzirri,Eliot (1) USA 79

2 Duckworth,James (1) AUS 80

3 Tirante,Thiago Agustin (1) ARG 81

4 Comesana,Francisco (1) ARG 82

5 Fearnley,Jacob (1) GBR 83

6 Shevchenko,Alexander (1) KAZ 84

7 Walton,Adam (1) AUS 85

8 Ofner,Sebastian (1) AUT 86

9 Misolic,Filip (1) AUT 87