Quando il sorteggio tabellone Atp Masters 1000 Madrid in tv: data, orario, diretta streaming

Data e orario del sorteggio dell’Atp Masters 1000 di Madrid 2026, in programma dal 22 aprile al 3 maggio in Spagna. Si entra sempre più nel vivo della stagione sulla terra rossa europea, con il l’ultimo evento ‘1000’ prima di trasferirsi al Foro Italico in vista degli Internazionali d’Italia. Negli ultimi giorni sono però fioccati i ritiri, a partire ovviamente da quello del padrone di casa Carlos Alcaraz, che quindi non potrà giocare davanti al suo pubblico, dopo essersi ritirato anche da Barcellona. Mancheranno anche Novak Djokovic, Taylor Fritz e altri lungodegenti. Vedremo cosa deciderà di fare invece Jannik Sinner, che per ora resta iscritto al torneo.
Il sorteggio si terrà nella giornata di lunedì 2o aprile, con l’orario di inizio della cerimonia che deve essere ancora annunciato. Inoltre, ancora non è stato comunicato dagli organizzatori se sarà possibile seguire la compilazione del tabellone in diretta.