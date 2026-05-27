Roland Garros 2026: Buona la prima per Errani/Tagger

Si apre con una vittoria il primo torneo di doppio disputato da Sara Errani senza Jasmine Paolini, compagna fissa nel circuito a partire dal WTA 125 di Charleston 2024. L’azzurra, in coppia con Lilli Tagger, ha superato Kenin-Krueger con il punteggio di 6-3 6-2, conquistando così l’accesso al secondo turno del Roland Garros 2026.

La sola presenza di Tagger dimostrava a priori quanto seriamente sia stata presa la scelta di giocare il doppio con Errani: nonostante il proprio Roland Garros sia già giunto al termine in singolare (sconfitta domenica in primo turno da Xinyu Wang in tre set), l’allieva di Francesca Schiavone ha colto l’occasione inestimabile di passare del tempo in campo insieme a una delle doppiste più vincenti di sempre.

IL MATCH

Dopo un prima metà di set molto combattuta, la coppia italo-austriaca ha preso il largo nel primo set, grazie a una striscia di 4 game consecutivi basata su un lunghissimo gioco da 16 punti vinto sul servizio di Sofia Kenin. Col passare dei minuti Tagger si è tolta di dosso la tensione iniziale, raggiungendo il livello della sua compagna. Lo stesso non si può dire di Ashlyn Krueger, la doppista meno esperta tra le statunitensi, il cui disagio in campo e soprattutto a rete è sembrato aumentare durante il match. Il secondo set ha seguito uno spartito simile al primo: l’equilibrio di partenza è stato infranto da un break nel sesto gioco, poi mantenuto fino alla fine dell’incontro.

MAESTRA E ALLIEVA

Nel complesso si è visto un doppio atipico, non tanto per la differenza di livello tra le giocatrici in campo, quanto per la minore esperienza nella specialità di Tagger e Krueger. Da parte della giovanissima austriaca si sono visti infatti grandi colpi alternati a momenti di totale spiazzamento. Anche per questo Sara Errani, venerabile maestra nell’arte del doppio femminile, non ha perso occasione di condividere pillole della sua saggezza (in italiano) con la sua attenta allieva. Non appena l’austriaca è riuscita a mantenere semplicità e pulizia nel suo gioco, la differenza tra le due coppie è stata piuttosto evidente. Ora è il momento di guardare avanti: il tabellone riserva alla nuova coppia le teste di serie numero 7 del torneo, le esperte Perez-Schuurs.