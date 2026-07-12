Wimbledon 2026, Zverev record amaro: è l’ottavo giocatore con una finale persa in tutti gli Slam

La domenica di Alexander Zverev poteva senz’altro essere più soddisfacente. Ma, guardando il risultato totale ottenuto nel torneo e in generale, nell’intera stagione, il tedesco può comunque ammiccare un amaro sorriso. Con la sconfitta in quattro set, il gigante di Amburgo è entrato in una cerchia ristretta di giocatori sensazionali, ma, allo stesso tempo, sfortunati.

Zverev completa il Career Final Loss Grand Slam

Sascha è l’ottavo giocatore a completare il Career Final Loss Grand Slam, ovvero l’aver perso almeno una volta in tutte le finali dei tornei dello Slam. La compagnia per Zverev è lussuriosa, ma spiccano nomi che, oltre alle sconfitte, hanno collezionato anche una grande quantità di titoli. Tre dei Fab Four fanno parte di questa speciale lista. Federer, Djokovic e Murray hanno vinto, e parecchio, ma, nell’infinità di finali Major giocate, hanno anche avuto giornate meno felici. Manca ovviamente Rafael Nadal, che al Roland Garros ha un immacolato record di 14-0 all’ultimo atto.

Da Laver e Rosewall fino a Lendl

Completano la cerchia, poi, il trio australiano composto da Rod Laver, Ken Rosewall e Jack Crawford, che, nel periodo d’oro del tennis oceanico, hanno vinto tanto, privandosi anche dei titoli l’uno con l’altro. Infine, Ivan Lendl, mai riuscito a conquistare i Championships, con le due sconfitte in finale nel 1986 e nel 1987 contro Boris Becker e Pat Cash.