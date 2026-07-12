Wimbledon

Sinner vince Wimbledon 2026: quanto guadagna? Soldi, punti e montepremi

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner - Foto Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Jannik Sinner si conferma campione a Wimbledon, diventando il decimo dell’Era Open a vincere i Championships per due anni di fila. Inoltre, la vittoria su Alexander Zverev in finale permette all’azzurro di difendere i 2000 punto conquistati nel 2025. Il montepremi con la vittoria della finale, invece, corrisponde a 4.172.510 euro.

MONTEPREMI (IN EURO) E PUNTI RANKING ATP/WTA WIMBLEDON 2026

PRIMO TURNO – €92.722 – 10 punti/10 punti

SECONDO TURNO –  €146.038 – 50 punti/70 punti

TERZO TURNO – €214.421 – 100 punti/130 punti

OTTAVI DI FINALE –  €347.309 – 200 punti/240 punti

QUARTI DI FINALE –  €556.335 – 400 punti/430 punti

SEMIFINALE – €1.043.128 – 800 punti/780 punti

FINALE –  €2.086.255 – 1300 punti/1300 punti

VITTORIA –  €4.172.510 – 2000 punti/2000 punti

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS