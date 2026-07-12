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Sinner tocca quota 100 vittorie negli Slam, otto giocatori in attività come lui

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner - Foto Mike Egerton/ipa

Record su record, è quello a cui è ormai abituato Jannik Sinner: con la conferma del titolo di Wimbledon in finale contro Alexander Zverev, battuto 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4, ha vinto la partita numero 100 in carriera nei Grand Slam. Una quota ad aria rarefatta, alla quale sono arrivati solo giocatori 8 in attività (numero uno del mondo compreso).

Al secondo turno dei Championships, battendo Nuno Borges e ottenendo la sua 95ª vittoria in uno Slam, si è inoltre appropriato in solitaria del record di tennista italiano con il maggior numero di successi nel singolare nei tornei del Grande Slam, superando Nicola Pietrangeli (Fabio Fognini 71 e Andreas Seppi 63).

LA STATISTICA COMPLETA

Maggior numero di vittorie nel singolare maschile nei tornei del Grande Slam (giocatori in attività)

  1. Novak Djokovic 409 vittorie –58 sconfitte
  2. Stan Wawrinka 160–74
  3. Marin Čilić 143–63
  4. Alexander Zverev 131–40
  5. Gael Monfils 130–69
  6. Kei Nishikori 104–46
  7. Grigor Dimitrov 103–61
  8. Jannik Sinner 100–22
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