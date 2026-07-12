Sinner tocca quota 100 vittorie negli Slam, otto giocatori in attività come lui

Record su record, è quello a cui è ormai abituato Jannik Sinner: con la conferma del titolo di Wimbledon in finale contro Alexander Zverev, battuto 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4, ha vinto la partita numero 100 in carriera nei Grand Slam. Una quota ad aria rarefatta, alla quale sono arrivati solo giocatori 8 in attività (numero uno del mondo compreso).

Al secondo turno dei Championships, battendo Nuno Borges e ottenendo la sua 95ª vittoria in uno Slam, si è inoltre appropriato in solitaria del record di tennista italiano con il maggior numero di successi nel singolare nei tornei del Grande Slam, superando Nicola Pietrangeli (Fabio Fognini 71 e Andreas Seppi 63).

LA STATISTICA COMPLETA

Maggior numero di vittorie nel singolare maschile nei tornei del Grande Slam (giocatori in attività)