Sinner vince Wimbledon: cosa cambia in classifica ATP?

Jannik Sinner è il campione di Wimbledon 2026. L’altoatesino si è imposto su Alexander Zverev, diventando il decimo tennista di sempre con almeno due vittorie consecutive ai Championships. Con la vittoria dell’azzurro, cosa cambia in classifica ATP? Nelle prime posizioni si smuove infatti poco o nulla, se non per il sorpasso, già annunciato, del tedesco ai danni di Carlos Alcaraz.
Sinner raggiunge quota 13450, allungando di 4970 punti sul rivale sconfitto nella finale dei Championships. Un ulteriore stacco nel ranking, che garantisce sempre di più a Jannik di guardare sorridente tutti i suoi rivali dall’alto per ancora diverso tempo.
Sinner entra nella top 10 all time
Da domani Sinner toccherà quota 81 settimane da numero 1 del mondo e scavalcherà Lleyton Hewitt, fermo a 80, entrando nella top 10 all time. Già certo di mantenere il primato fino alla fine dello US Open, indipendentemente dai risultati che arriveranno, Sinner potrà puntare a raggiungere quota 100, con l’obiettivo di scavallare Andre Agassi a 101 nel mese d dicembre, e proiettarsi poi verso Bjorn Borg, a 109. Numeri impensabili, ma non per Jannik.
Cosa cambia in Top 10
Sacha Zverev eguaglia il suo miglior record da numero 2 del mondo, raggiunto già nel 2022, ed effettua il sorpasso su Carlos Alcaraz, che dovrà rientrare al più presto dell’infortunio per evitare di perdere il contatto con il duo di testa. Best ranking anche per Felix Auger-Aliassime, ora in quarta piazza, e Alex de Minaur, che entra in Top 5. Sventola con fierezza il tricolore, nonostante la brutta eliminazione nei quarti, anche Flavio Cobolli, che, seppur uscito malamente dai Championships dopo la sconfitta con Arthur Fery, ha superato Taylor Fritz, arrivando al nono posto della classifica ATP come mai prima.