ITF W35 Bradenton 2026: Andreescu torna in campo e va in finale

Bianca Andreescu supera nettamente per 6-1 6-0 la statunitense Lea Ma e si qualifica per la finale dell’ITF W35 Bradenton 2026. L’ex numero 4 del mondo, al rientro in un torneo ufficiale dopo la sconfitta nel WTA 500 di Tokyo dell’ottobre 2024 contro la connazionale Victoria Mboko (6-3 6-3), centra subito un risultato importante nel tentativo di scalare posizioni nel ranking mondiale che la vede attualmente alla duecentodiciassettesima posizione. Nell’ultimo atto del torneo americano, Andreescu da numero 1 del seeding, se la vedrà contro l’americana (numero 5) Vivian Wolff.