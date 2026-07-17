Krajicek avverte Alcaraz: “Difficile tornare dopo infortuni del genere, ci vorrà tempo per vederlo al meglio”

Carlos Alcaraz è fuori dal 14 di aprile, data della sua ultima apparizione, quando disputò il secondo turno nell’ATP 500 di Barcellona. Tutto ciò a causa di un infortunio al polso, che lo ha costretto ad un lungo periodo di stop, facendogli saltare appuntamenti importanti come Roland Garros e Wimbledon. Lo spagnolo è determinato nel voler tornare il prima possibile, ma è necessaria la giusta prudenza. A questo proposito, l’ex numero 4 del mondo e campione di Wimbledon nel 1996 Richard Krajicek, ha espresso il suo parere in un’intervista a Tennis365: “Sono lesioni molto più complicate quelle al polso o al gomito. Non è così chiaro come quando ti fai male ai legamenti della caviglia, che dicono siano tre o quattro mesi, effettivamente il tempo è quello, e poi puoi giocare di nuovo“. Il tennista olandese classe ’71 ha sofferto in passato di un infortunio al gomito, ed è consapevole delle difficoltà nel tornare a giocare dopo quei tipi di stop: “Anch’io ho avuto un infortunio al gomito. È davvero difficile tornare dopo infortuni del genere, devi procedere passo dopo passo. Ci vorrà tempo per vederlo al meglio“.

A quando la data del rientro?

Alcaraz avrà come obiettivo primario quello di tornare per lo US Open, così da poter difendere il titolo dello scorso anno e disputare almeno due dei quattro Slam presenti nella stagione. Al momento il murciano è presente nell’entry list del Masters 1000 di Cincinnati, facendo presagire un suo ritorno nel torneo in programma dal 13 al 23 di agosto. Questo il pensiero di Krajicek: “Non sono preoccupato riguardo il suo ritorno, nè del fatto che tornerà nel pieno della forma, è più una questione di quando. In Nord America? Nella stagione indoor? Comunque, penso che sarà quest’anno“.