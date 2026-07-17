ATP 250 Bastad 2026: Darderi lotta con Borges e vola in semifinale

Vince ancora Luciano Darderi all’ATP 250 di Bastad 2026. L’italo-argentino, tornato sulla terra rossa svedese dopo l’uscita al primo turno di Wimbledon, batte ai quarti di finale la quinta testa di serie Nuno Borges (n.52 ATP) con il punteggio di 7-6(9) 6-4 in quasi 2 ore di partita. Bravo Luciano a portarsi a casa un match molto complicato ed equilibrato, soprattutto nel primo parziale, e a prendersi la rivincita sul portoghese che lo aveva sconfitto a metà giugno nell’ATP 250 di Maiorca, sempre ai quarti di finale e con lo stesso punteggio. Prosegue, dunque, la stagione altalenante dell’azzurro, caratterizzata da pochi alti − trionfo al 250 di Santiago e semifinale agli Internazionali d’Italia − e diversi bassi, per un totale di 24 partite vinte e 15 perse.

Borges regolato, ora Vallejo

Un primo set pieno di capovolgimenti di fronte quello tra Darderi e Borges, con il numero 18 del mondo che, grazie al break ottenuto in apertura, si porta avanti 5-2 nel punteggio. Sul più bello, però, Luciano trema e nel nono gioco il portoghese ristabilisce la parità. Al tie-break, Borges parte meglio: parziale di 5-2, con Darderi piuttosto nervoso. La testa di serie numero 2 non molla e recupera, riuscendo ad annullare ben 3 set-point all’avversario. Sul 9-9, l’italo-argentino accelera e si porta a casa il primo set per 11-9.

Grande equilibrio anche nel secondo set, spezzato per primo ancora da Luciano che nel nono gioco si conquista le prime due palle break del parziale. L’azzurro capitalizza alla seconda, prima di archiviare la pratica Borges nel game successivo. Al penultimo atto del torneo svedese, Darderi se la vedrà con il paraguayano Daniel Adolfo Vallejo (n.71 ATP), uscito indenne dal match di terzo turno con il marchigiano Stefano Travaglia.