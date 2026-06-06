Tabellone WTA 500 Queen’s 2026: tutti gli accoppiamenti, Rybakina guida il seeding

Sorteggiato il tabellone principale del WTA 500 del Queen’s 2026, torneo in programma dall’8 al 14 giugno. Tante le big protagoniste sui prati londinesi: Elena Rybakina è la prima forza del seeding, seguita da Amanda Anisimova, Victoria Mboko e Belinda Bencic. Teste di serie anche Marta Kostyuk, Iva Jovic, Sorana Cirstea e Leylah Fernandez. Ci sono anche la padrona di casa Emma Raducanu e la campionessa olimpica in carica Qinwen Zheng.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Rybakina bye

Sakkari vs (Q)

Zheng vs Cristian

Boulter vs (8) Fernandez

(3) Mboko bye

Pliskova vs Kessler

Bouzkova vs (Q)

Stojsavljevic vs (5) Kostyuk

PARTE BASSA

(7) Cirstea vs (Q)

Raducanu vs (Q)

Dart vs Samsonova

(4) Bencic bye

(6) Jovic vs (Q)

Eala vs (Q)

Siegemund vs Jones

(2) Anisimova bye