WTA 125 Parma 2026, Lombardini: “L’esperienza al Foro Italico mi ha dato fiducia”

È tutto pronto per il via della sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, in programma da lunedì 11 a sabato 16 maggio sui campi in terra battuta del circolo emiliano.

LA STORIA DI LOMBARDINI

Tra le protagoniste più attese ci sarà anche Marta Lombardini, una delle sorprese delle ultime settimane del tennis italiano femminile. La ventitreenne riminese arriva a Parma dopo il percorso vissuto agli Internazionali BNL d’Italia, dove aveva superato le prequalificazioni riuscendo poi a mettersi in mostra anche nel tabellone cadetto contro Ajla Tomljanovic.

Per l’attuale numero 899 del ranking WTA, il torneo emiliano rappresenta un’altra importante occasione di crescita, in un momento di grande fiducia personale e professionale. Fresca di laurea in Scienze Motorie, Lombardini ha infatti deciso di dedicarsi completamente alla carriera tennistica dopo aver iniziato solo nel 2025 il proprio percorso nel circuito professionistico. “L’ultima esperienza a Roma mi ha dato grande consapevolezza e fiducia nei miei mezzi – ha spiegato l’azzurra –. Il mio obiettivo è quello di crescere sempre di più in classifica per provare a entrare nei tornei più importanti”. “Ho iniziato a giocare tra le professioniste soltanto l’anno scorso, apprezzando fin da subito questi contesti. Sono contenta di aver già conosciuto tante persone di spessore, con cui ho condiviso bellissimi momenti sia dentro che fuori dal campo”.

YASTREMSKA IN GIRO PER PARMA

Nel frattempo, nella giornata di vigilia, Dayana Yastremska ha avuto modo di visitare il centro storico di Parma. L’ucraina, semifinalista agli Australian Open 2024 e presente nel main draw grazie a una wild card, ha visitato alcuni dei luoghi simbolo della città come il Duomo di Parma, il Teatro Regio e la Camera di San Paolo, rimanendo colpita dalle architetture che le hanno ricordato Odessa, sua città natale.

SORTEGGIATO IL MAIN DRAW

Intanto è stato sorteggiato anche il tabellone principale del torneo. La testa di serie numero 1 sarà la francese Lois Boisson, semifinalista al Roland Garros 2025, che debutterà contro la ceca Dominika Salkova. Nella parte alta del draw spazio anche al derby azzurro tra Lisa Pigato e Lucia Bronzetti, mentre Federica Urgesi sfiderà la polacca Maja Chwalinska. Nella parte bassa, invece, Noemi Basiletti esordirà contro l’austriaca Lilli Tagger.