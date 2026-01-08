Alcaraz arriva a Seul: il 10 gennaio l’esibizione contro Sinner (VIDEO)

Dopo Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz sbarca a Seul dove il 10 gennaio sfiderà proprio il numero 2 del mondo in un match d’esibizione. L’evento, denominato ‘Hyundai Card Super Match’ si giocherà presso l’Incheon Inspire Arena della capitale sudcoreana a partire dalle ore 8:00 (orario italiano). La sfida tra il numero 1 e il numero 2 del tennis mondiale verrà tramessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Supertennis (canale 64 DT) e in diretta streaming su SkyGo, Now Tv e Supertennix. Prevista anche una differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 22:00 italiane.

L’ARRIVO DI ALCARAZ

Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto l’arrivo del numero 1 del mondo a Seul. Il sei volte campione Slam, prima di uscire dall’aeroporto, si è soffermato con i numerosi fan per foto e autografi.