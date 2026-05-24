Roland Garros 2026, Bellucci out all’esordio: passa Halys

Esce di scena all’esordio Mattia Bellucci al Roland Garros 2026. Al primo turno dello Slam parigino il classe 2001 di Busto Arsizio si è arreso nettamente al beniamino di casa Quentin Halys con il punteggio di 6-3 7-6(4) 6-3. È dunque il francese, numero 88 della classifica mondiale a staccare il pass per il secondo turno dove attende ora il vincitore della derby tra Ugo Humbert e Adrian Mannarino.

Tanti rimpianti soprattutto nel secondo set da parte di Bellucci, che, dopo aver ceduto il primo parziale a causa del break decisivo subito nel sesto game, era riuscito a portarsi avanti 3-0. L’azzurro sul 5-3, con il proprio servizio, ha però mancato la possibilità di pareggiare il conto dei set prima di arrendersi al tie-break per 7 punti a 4. A chiudere i giochi nella terza frazione è stato infine il break messo a segno nell’ottavo gioco da Halys, che ha così firmato la prima vittoria francese in questa edizione del Roland Garros.