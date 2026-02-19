Cerundolo polemico dopo il ritiro: “Posso immaginare a chi daranno la priorità”

Francisco Cerundolo ha dovuto dire basta. Nella sfida valida per gli ottavi di finale all’ATP 500 di Rio 2026, nel derby argentino con Thiago Agustín Tirante, il numero 1 del seeding è stato costretto al ritiro per un problema riscontrato nella zona dell’anca destra.

“Ho iniziato a sentire dolore nella zona dell’anca. Non mi impediva di giocare, ma era molto difficile muovermi lateralmente – racconta il fresco vincitore dell’ATP 250 di Buenos Aires della scorsa settimana -. Quando non sei al 100% fisicamente diventa molto complicato giocare: puoi perdere con chiunque”.

E così, impossibilitato ora a giocare anche il torneo di doppio con il compagno e connazionale Francisco Comesana, Cerúndolo ha poi lanciato qualche frecciatina nei confronti dell’ATP e degli organizzatori del torneo, alzando la polemica relativa alla gestione e alla scelta della programmazione delle partite: “Non mi aspettavo di dover giocare due partite di fila tra ieri e oggi. Ho chiesto che non mi programmassero così, ma non mi hanno dato nemmeno una possibilità. Posso già immaginare a chi daranno la priorità…”.