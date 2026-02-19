ATP 500 Rio de Janeiro 2026: il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 19 febbraio. Berrettini sfida Lajovic

Il programma con gli orari italiani, e l’ordine di gioco di giovedì 19 febbraio dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Sul Campo Guga Kuertenm, apre i battenti Etcheverry che sfida Gaubas, scende in campo anche il beniamino di casa Joao Fonseca opposto a Ignacio Buse, chiuderà il programma Matteo Berrettini con Dusan Lajovic.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Quadra Guga Kuerten
Ore 20.30 – (8) Etcheverry vs (Q) Gaubas
non prima delle 23.00 – (3) Fonseca vs Buse
a seguire – Berrettini vs (LL) Lajovic
Quadra 1
Ore 20.30 – Dzumhur vs (LL) Faria