Masters 1000 Indian Wells 2026: Hijikata batte Bublik e stabilisce un record

Rinky Hijikata prosegue il suo cammino da sogno nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. In main draw dopo le vittorie nelle qualificazioni su Riedi e Buse, il 25enne australiano vola agli ottavi grazie al successo in rimonta sulla testa di serie numero 10 Alexander Bublik. Successo che fa seguito a quelli ottenuti nei primi due turni contro gli azzurri Francesco Maestrelli e Luciano Darderi. 6-7(7) 7-6(3) 6-3, in due ore e 38 minuti di gioco, il punteggio in favore di Hijikata, che stabilisce un record nel torneo di Indian Wells: il classe 2001 di Sydney diventa il primo qualificato dal 1976, anno dell’inaugurazione del ‘1000’ californiano, a battere in rimonta un top ten. Agli ottavi di finale sarà sfida con Cameron Norrie, protagonista dell’altro upset di giornata con la vittoria sul n.6 ATP Alex de Minaur.

