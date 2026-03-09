Indian Wells 2026: Djokovic piega Kovacevic, 113° ottavo in un ‘1000’. Superato Nadal

Altra vittoria sofferta per Novak Djokovic nel Masters 1000 di Indian Wells 2026. Dopo aver lasciato un set al polacco Majchrzak, il 38enne serbo fatica anche contro Aleksandar Kovacevic (n.72 ATP), venendo a capo dello statunitense dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 6-4 1-6 6-4. Vittoria numero 420 in un ‘1000’ e ottavo di finale numero 113 per il classe 1987 di Belgrado, che diventa recordman assoluto anche in questa speciale statistica. Superato Rafael Nadal, fermo a quota 112 apparizioni nei migliori 16 di un ‘1000’. Djokovic si giocherà un posto nei quarti di finale con il britannico e detentore del titolo Jack Draper, uscito indenne dalla sfida con Francisco Cerundolo.