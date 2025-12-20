Next Gen ATP Finals 2025: Blockx supera Budkov Kjaer e vola in finale a Jeddah

Nella prima semifinale delle Next Gen ATP Finals, Alexander Blockx ha la meglio di Nicolai Budkov Kjaer per 4-3(4) 4-3(8) 4-2 in un’ora e venticinque minuti. A Jeddah il ventenne belga vince con merito e vola in finale, grazie alla capacità di convertire i punti importanti e ad alcuni guizzi soprattutto nel terzo parziale. Il norvegese dalla sua, può recriminare il tie-break del secondo nel quale ha avuto più di una chance.

Alla fine della sfida Blockx si è espresso riguardo il suo torneo fino ad ora e all’amicizia che lo lega al suo avversario: “È stata la partita più difficile della settimana nonostante abbia vinto in tre set: il livello è stato molto alto per entrambi. Sono felice di condividere con lui questi momenti, a settembre parlavamo delle Next Gen dicendo di volerci provare ed eccoci qui. Sono eccitato per la finale, mi preparerò al meglio delle mie possibilità”.

La partita

I primi game del match sono dominati interamente dal giocatore al servizio, tanto che il primo parziale si chiude al tie-break per 7-4 in favore del belga.

L’inizio del secondo set sembra in fotocopia rispetto al primo, eccetto il primo gioco concluso ai vantaggi. Nel quinto game Blockx strappa la battuta ma viene immediatamente ripreso. Dopo un lungo e combattuto tie-break di oltre dodici minuti emerge ancora il numero 116 del mondo.

Il terzo set si indirizza subito nel migliore dei modi per Blockx, che però non sfrutta l’occasione e subisce il contro-break. Nel gioco che può portarlo al tie-break, il norvegese cede il proprio turno di battuta.