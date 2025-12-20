Next Gen ATP Finals 2025, Basavareddy perde sangue in campo: gioco sospeso, cosa è successo

È stata interrotta durante il primo set la semifinale delle Next Gen ATP Finals di Jeddah tra Learner Tien e Nishesh Basavareddy. Quest’ultimo ha infatti rimediato un taglio a un dito della mano sinistra ed è stato costretto a farsi medicare. Piuttosto inusuale la situazione che si è verificata in Arabia Saudita, dove Basavareddy non ha potuto far altro che chiedere un MTO poiché perdeva sangue in campo durante il gioco. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo cosa è successo.

Tien-Basavareddy sospesa nel primo set

Prima dell’inizio del match, addirittura prima ancora di entrare in campo, Basavareddy si è avvicinato a un cestino per buttare qualcosa ma si è accidentalmente tagliato. Lo statunitense è stato quindi trattato dal medico a pochi minuti dal via della semifinale. I primi game sono andati via lisci, tuttavia a un certo punto la ferita – all’indice sinistro – deve essersi riaperta. Inevitabile dunque un altro MTO, sul cambio campo in occasione del 3-2 Tien.

A dir la verità la scena ha assunto quasi dei contorni da film horror poiché Basavareddy sanguinava durante il gioco. Addirittura sono cadute delle gocce di sangue sul campo, poi pulito con un asciugamano, e l’americano per alcuni tratti non ha potuto far altro che giocare con una sola mano. Nonostante la situazione apparentemente compromessa, Basavareddy ha scelto di non ritirarsi e proseguire il match.