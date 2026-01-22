Sinner-Spizzirri in tv: data, orario, diretta streaming terzo turno Australian Open 2026

Jannik Sinner affronterà Eliot Spizzirri nel match valido per il terzo turno dell’Australian Open 2026. Nessun patema finora per il campione in carica, che dopo aver beneficiato del ritiro di Gaston al debutto ha superato in tre comodi set James Duckworth. Tutto lascia pensare che anche il prossimo impegno sia una formalità per l’azzurro, il quale trova lo statunitense Spizzirri, numero 85 del ranking ATP. Reduce dai successi ai danni di Fonseca e Wu, proverà a dare del filo da torcere a Jannik ma partirà nettamente sfavorito.

SINNER-SPIZZIRRI: DATA E ORARIO

Il match tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri è in programma nella giornata di sabato 24 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).