US Open 2025, Paolini: “WTA Finals? Voglio provarci fino alla fine”

“Ero partita bene, con le idee chiare, ma non ho sfruttato diverse chance. Poi anche Vondrousova ha alzato il livello. I tie-break sono sempre un momento a sé, ed è andato come è andato. Nel secondo set mi sono disunita e ho perso lucidità. Il suo gioco ti costringe a pensare sempre: tanti slice, tante variazioni, e ti fa giocare sempre una palla in più. Al servizio non avevo più la stessa intensità né la stessa chiarezza di idee”. Eliminata al terzo turno dello US Open 2025, Jasmine Paolini commenta così la sconfitta contro Marketa Vondrousova, maturata con lo score di 7-6(4) 6-1. La ceca agli ottavi affronterà Elena Rybakina, mentre per l’azzurra il torneo proseguirà in doppio al fianco di Sara Errani.

“Il suo dritto mancino non l’ho letto benissimo; forse, con più lucidità, avrei dovuto insistere di più sul rovescio – si è rimproverata la toscana -. Alle prime difficoltà mi sono disunita e mi dispiace, soprattutto perché ero partita bene. Probabilmente mi sono anche lamentata un po’ troppo e non mi è piaciuto. Da dove ripartirò? Devo essere attenta in ogni momento in allenamento come in partita. Ci sono giorni in cui sei meno lucida senza un motivo preciso, così come a volte sei più lucida del normale senza particolari meriti”. Attualmente nona nella race per le WTA Finals, con poco più di cento punti di ritardo da Pegula – agli ottavi del torneo con chance di incrementare il suo bottino -, Jasmine farà di tutto per esserci all’appuntamento di fine stagione: “In doppio il posto è praticamente sicuro. In singolare servirà un finale di stagione ottimo, ma voglio provarci trovando continuità“.