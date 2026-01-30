Telecronisti Sinner-Djokovic chi commenta sul NOVE la semifinale Australian Open 2026

Il programma e i telecronisti di Sinner-Djokovic, semifinale dell’Australian Open 2026 in diretta sul NOVE. Jannik prova a raggiungere per il terzo anno di fila l’ultimo atto dello Slam Down Under. Di fronte il campione serbo che in Australia ha dominato per circa un decennio, prima di abdicare nelle ultime edizioni. La sfida è programmata alle ore 09:30 italiane di venerdì 30 gennaio.

La partita, come tutto il torneo Australian Open, sarà trasmessa su Eurosport, ma andrà anche in chiaro sul NOVE. Sul canale di proprietà di WB Discovery a commentare la semifinale sarà la collaudata coppia formata da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.