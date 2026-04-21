WTA 1000 Madrid 2026, Paolini: “Devo ritrovare serenità e leggerezza per esprimermi al meglio”

“Le emozioni, ogni tanto, escono fuori e forse è giusto anche così. Non si può sempre controllare tutto e quindi spero di scendere in campo, sinceramente, qui a Madrid, un pochino più tranquilla, di godermi anche la partita e di cercare di esprimermi al meglio. Ma per provare a esprimermi al meglio devo entrare in campo un po’ più serena”. Dopo le lacrime al WTA 500 di Stoccarda, Jasmine Paolini vuole voltare pagina. L’azzurra è infatti pronta a ripartire dal WTA 1000 di Madrid, dove scenderà in campo al primo turno contro la tedesca Laura Siegemund.

Presente al media day del torneo, Paolini ha da subito sottolineato le difficoltà del giocare a Madrid, date le diverse condizioni atmosferiche:

“L’altitudine è la grande differenza. Penso che il controllo qui sia più difficile. Sto cercando di giocare il più possibile per abituarmi”.

Una carica extra di energia l’azzurra spera di trovarla nel caldo pubblico della Caja Magica, che ha già dimostrato in passato affetto per lei. E, se si combina la splendida cornice di una delle più belle capitali europee, ecco che arriva anche il buon umore:

“Mi piace davvero la città, una delle migliori in Europa e nel mondo. Il cibo è davvero buono e sì, anche il tempo è bello. Fa caldo e mi sta piacendo molto stare nella capitale. I tifosi sono fantastici, l’anno scorso è stato davvero bello. La Spagna ha una grande storia di campioni, quindi è fantastico giocare in un Paese che ha così tanti giocatori”.

Jasmine ha poi continuato soffermandosi sull’incontro di ieri con la campionessa paralimpica Bebe Vio alla premiazione dei Laureus Awards: “È stato fantastico. Un evento che celebra lo sport: è stato davvero un onore e un privilegio partecipare come atleta. Volevo incontrarla da molto tempo (Bebe Vio, ndr.). Naturalmente la conoscevo, ma non di persona. Quindi è stato bello chiacchierare con lei”.

Infine, ha rassicurato sulla pressione in vista dei punti da difendere agli Internazionali di Roma, aprendo una parentesi sull’importanza nel ritrovare serenità dopo quanto successo a Stoccarda nella sfida contro Sonmez: “Cerco di ricordarmi spesso che sono fortunata a fare quello che faccio, che possono capitare momenti più difficili, ma come in tutte le cose. Devo cercare di trovare il divertimento, perché giocare a tennis mi diverte tantissimo, però con un po’ di leggerezza”.