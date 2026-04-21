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Masters 1000 Madrid 2026: medical timeout per Piros contro Prizmic

By Alessandro Nizegorodcew
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Pallina tennis
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Medical timeout richiesto da Zsombor Piros nel match contro Dino Prizmic nel match valido per l’ultimo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Madrid 2026. Il tennista ungherese ha richiesto l’intervento del dottore sul punteggio di 2-5 per Prizmic.

 

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