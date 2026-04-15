WTA 500 Stoccarda 2026: Paolini cade ancora, passa Sonmez

Sulla terra indoor nel WTA 500 di Stoccarda, arriva uno stop netto per Jasmine Paolini, battuta 6-2 6-2 da Zeynep Sonmez al primo turno. Al di là del punteggio, il dato che conta è il momento. Quella di Stoccarda è la terza sconfitta all’esordio dopo Doha e Dubai: un inizio nei tornei più importanti che manca di continuità.
Il contrasto con quanto visto pochi giorni fa in Billie Jean King Cup a Velletri resta evidente: lì era arrivata una risposta solida, qui invece il rendimento torna a essere altalenante. C’è poi un aspetto da non sottovalutare: a Stoccarda Paolini difendeva la semifinale dello scorso anno, quindi l’uscita immediata pesa anche sulla classifica e sulla gestione della stagione su terra.
E il calendario presenta subito il passaggio più delicato: tra due settimane dovrà difendere il titolo WTA 1000 agli Internazionali d’Italia di Roma, il risultato che ha segnato la svolta della sua carriera.
In questo avvio di stagione emerge anche un altro dato: Paolini si è spinta oltre gli ottavi solo in un’occasione, al WTA 500 di Merida, dove ha raggiunto la semifinale cedendo a Cristina Bucsa. Un rendimento che la vede molto lontana dalla continuità mostrata nelle ultime due stagioni, quando raramente lasciava strada a giocatrici con classifica inferiore.
Non è la singola sconfitta a preoccupare, ma la sequenza. Tre eliminazioni al primo turno indicano un avvio complicato, e con Roma alle porte servirà ritrovare subito stabilità.