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Masters 1000 Madrid 2026: Sinner, allenamento con Cerundolo martedì pomeriggio

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Jannik Sinner a Indian Wells nel 2026
Jannik Sinner - Foto Charles Baus/CSM/Shutterstock

Jannik Sinner continua a preparare il suo esordio al Masters 1000 di Madrid 2026 che avverrà al secondo turno contro un qualificato. Dopo l’allenamento di domenica 19 aprile con Tiago Augustin Tirante, l’azzurro ha in programma un’altra sessione con un argentino. Questa volta, infatti, sarà Francisco Cerundolo a scambiare con il numero 1 al mondo sul campo 10 dalle 15:00 alle 16:30 di martedì 21 aprile. Sessione importante contro uno dei migliori interpreti della terra rossa presenti nel circuito per proseguire al meglio la striscia positiva nei Masters 1000.

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