Roland Garros 2026: Bublik è subito fuori, Struff passa al quarto

Alexander Bublik saluta prematuramente il Roland Garros 2026: il kazako perde contro Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-5 6-7(6) 6-4 7-5 in 3 ore e 11 minuti. Per Bublik è una sconfitta pesante in ottica ranking dato che difendeva i quarti di finale del 2025. Conserva un buon margine sugli inseguitori più vicini, soprattutto alla luce della sconfitta di Jiri Lehecka coontro Alejandro Davidovich Fokina, ma un nutrito gruppo di avversari potrebbe attaccare la sua decima posizione. L’avversario più vicino in classifica è ora Andrey Rublev che, alla vigilia del Roland Garros, aveva 860 punti da recuperare su Bublik. Struff, invece, troverà Jaime Faria al secondo turno.