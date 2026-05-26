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Roland Garros 2026: Medical timeout per Ofner contro Darderi

Redazione
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Sebastian Ofner in azione sul rovescio
Sebastian Ofner - foto Jonas Ekströmer/TT/Shutterstock

Medical timeout per Sebastian Ofner contro Luciano Darderi nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. Sul punteggio di 7-6 3-2 per l’azzurro, l’austriaco ha richiesto l’intervento del medico per un problema all’occhio.

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