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Roland Garros 2026: medical time out per Bublik contro Struff

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Alexander Bublik in azione a Wimbledon 2025
Alexander Bublik - Photo by Patrick Hamilton/Sipa USA)

Alexander Bublik ha richiesto un medical time out nel corso del terzo set contro Jan-Lennard Struff al primo turno del Roland Garros 2026. Il match è poi ripreso regolarmente.

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